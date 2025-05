Kako u outfit uklopiti popularne tenisice?

Uz New Balance 9060 možete kombinirati sve jer ono što bi modu trebalo učiniti zabavnom je da ne bismo trebali slijepo slijediti pravila. Dopustite si samoizražavanje i dajte si oduška u slaganju outfita. Nosite uz njih traper kombinezon ili hlače s tregerima, tajice za odlazak u teretanu, ubacite ženstveni chic potpis i s proljećem uz njih nosite haljinu u boho stilu ili traperice i lijepu svilenu bluzu u boji godine.

Možete ih također kombinirati i uz midi i mini suknje. Ovdje samo trebate odabrati koja visina čarapa je za vas prihvatljiva. Hoćete li nositi one do gležnjeva ili do koljena?! Ne zaboravite, možda smo nekada spuštali i skrivali svoje previsoke čarape, jer čarape do gležnja (ili do koljena) nisu bile popularne. Volimo visoke čarape, kratke tajice i oversized pulovere i dukserice. Ne podsjeća li vas to na look princeze Diane?