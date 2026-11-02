Kako urediti dom za blagdane i odabrati savršen bor?

Čim zahladi i dani postanu kraći, mnogi počinju razmišljati o blagdanskom uređenju. Božić je razdoblje u kojem dom dobiva posebnu toplinu, a središnje mjesto gotovo uvijek zauzima bor.Dobra vijest je da ne morate mijenjati cijeli prostor da bi djelovao blagdanski. Dovoljno je odabrati bor koji odgovara prostoru, dodati nekoliko pažljivo biranih ukrasa i osigurati toplo svjetlo.

icon-expand icon-close icon-close Lesnina božićno drvce FOTO: Promo

Kada početi s uređenjem doma za Božić?

Najbolje je krenuti na vrijeme, bez žurbe. Tako možete mirno razmisliti o stilu, provjeriti što već imate i ne kupovati na brzinu. Prvo odredite kako želite da dom izgleda, a tek onda birajte bor i ukrase.

Kako odabrati umjetni bor koji odgovara vašem prostoru?

Prvi korak je prostor. Izmjerite visinu stropa i mjesto na kojem bor treba stajati. U manjim stanovima odlično će poslužiti niži modeli, dok se u prostranijem dnevnom boravku bolje snalaze viši borovi. Umjetni božićni borovi različitih visina dostupni su od kompaktnih modela visokih oko 60 cm do velikih borova od 240 cm. Visinu birajte prema sobi, a ne prema želji da bor bude što veći, jer previsok bor ruši proporcije prostora.

Zašto odabrati umjetni bor?

Umjetni bor može se koristiti iz godine u godinu, ne osipa iglice i jednostavan je za održavanje. Pogodan je i za osobe koje su alergične na terpene iz pravog bora. Kvalitetniji modeli od polietilena (PE) izgledom se jedva razlikuju od pravog bora, pa dobivate prirodan izgled bez brige oko zalijevanja i čišćenja.

Kakav bor odabrati: klasični, snježni ili već ukrašen?

Klasični zeleni bor prikladan je za svaki stil i daje vam punu slobodu pri ukrašavanju. Snježni bor odmah stvara zimsku atmosferu, posebno uz raznobojne ukrase. Ako nemate vremena za dugo ukrašavanje, možete odabrati model koji dolazi s kuglicama. Kod većine modela stalak je ugrađen, pa bor samo postavite i ukrasite. Ako vam je potreban dodatni, možete odabrati umjetni božićni bor s ugrađenim stalkom i snježnim izgledom ili zasebnu podlogu za bor, ovisno o modelu.

icon-expand Lesnina božićno drvce FOTO: Promo

Kako ukrasiti bor da izgleda skladno?

Najlakši put do dojmljivog bora je tema ili dvije boje. Crvena i zlatna daju klasičan izgled, bijela i srebrna hladniju zimsku atmosferu, a prirodni materijali toplu, skandinavsku notu. Birajte božićne ukrase, LED lampice i figure iste palete i kombinirajte kuglice, viseće ukrase i zvjezdice različitih veličina. Za lampice odaberite toplo bijelo svjetlo, jer najviše podsjeća na blagdansku atmosferu.

Kako urediti ostatak doma za blagdane?

Bor je središte, ali ugođaj stvaraju i detalji. Adventski vijenac na ulaznim vratima ili stolu odmah daje blagdanski ton. Ako u kući imate djecu, LED svijeće sigurnija su zamjena za prave. Svijeće, lanterne i mirisi za prostoriju pomažu da dom bude topao i ugodan i izvan dnevnog boravka. U spavaćoj sobi i blagovaonici ugođaj možete dopuniti božićnim tekstilom poput stolnjaka, jastučića i deka u bojama i motivima koji prate ostatak uređenja.

icon-expand Uređenje prostora za Božić FOTO: Promo

Kako spremiti ukrase nakon blagdana?

Dobro spremanje produžit će život ukrasima i božićnim dekoracijama. Krhke ukrase čuvajte u originalnoj ambalaži, a lampice namotajte oko kartona kako se ne bi zapetljale. Figure zaštitite pamukom. Bor prije spremanja obrišite vlažnom krpom i spremite u vreću ili foliju. Tako će iduće godine biti spreman za postavljanje, bez muke.

Koji je jednostavan trik za skladno blagdansko uređenje?

Trik koji koriste i dizajneri interijera je "pravilo ponavljanja": dvije boje s bora ponovite na barem tri mjesta u prostoriji. Ako je vaš bor u bijelo-zlatnoj kombinaciji, zlatnu nijansu vratite na svijećnjak na stolu, a bijelu na jastučić na kauču ili deku. Tako se uređenje ne završava na boru, nego se prostor doima kao zaokružena cjelina, bez dojma da je svega previše. Za dodatni efekt probajte kombinaciju koja uvijek djeluje: snježni bor + toplo bijele LED lampice + prirodni detalji. Uz bor stavite veliku lanternu s LED svijećom, a u vazu ili na police grančice, perje i mašne u istoj paleti. Svjetlo, tekstura i boja tada se nadopunjuju, a ugođaj je topao i skandinavski, bez puno dodatnih kupnji.

Kako dovršiti blagdansko uređenje?