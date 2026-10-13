Kerekeši imaju novi kazališni hit: "Ovo je za cijeli život!"

icon-expand icon-close icon-close Ljubomir i Jan Kerekeš FOTO: Promo

Smijeh, prepoznatljive životne situacije i jedna vrlo posebna ljubav prema automobilima obilježili su subotnju večer u zagrebačkoj Scenoteci, gdje je premijerno izvedena nova predstava Kerekesh Teatra Ovo je za cijeli život". U predstavi, koja donosi dosad neviđenu kombinaciju autobiografije, komedije i obiteljske priče, zajedno su na pozornicu stali otac i sin – Ljubomir i Jan Kerekeš.

icon-expand Gloria Dubelj i Igor Kovač FOTO: Promo

Premijerna izvedba okupila je brojne ljubitelje kazališta, prijatelje i kolege Kerekesh Teatra, među kojima su bili i glumice Mirna Medaković Stepinac, Iva Šimić Šakoronja, Gloria Dubelj, Petra Radin, Anita Matić, Nevena Vukres, Mirela Brekalo, Juraj Šebalj, intendantica HNK u Varaždinu Senka Bulić, Fabijan Pavao Medvešek, Iskra Jirsak, Matea Elevozić Brdar te brojni drugi. Predstava Ovo je za cijeli život" donosi priču koja počinje gotovo nevjerojatno – Ljubomir Kerekeš završava na sudu, a protiv njega tužbu podiže ni manje ni više nego Republika Hrvatska, i to zbog navodne štete nanesene hrvatskoj automobilskoj industriji. Razlog? Ljubomirova dugogodišnja i teško objašnjiva potreba za čestom promjenom automobila, koja je, kako predstava duhovito prikazuje, ostavila ozbiljne posljedice i na obiteljski budžet.

icon-expand Ovo je za cijeli život FOTO: Promo

No ono što počinje kao priča o automobilima vrlo brzo prerasta u duhovitu i iskrenu priču o životu, obitelji, novcu, ljubavi, pogrešnim odlukama i ljudskoj potrebi da uvijek vjerujemo kako je sljedeći automobil – upravo onaj pravi. Posebnost predstave je i u tome što Ljubomir Kerekeš na sceni utjelovljuje – samoga sebe. Bez uljepšavanja i s mnogo autoironije publiku vodi kroz najbolje i najgore trenutke svog života, prisjećajući se situacija koje su ga dovele do zamišljene sudnice. Jan Kerekeš pritom preuzima potpuno drugačiji glumački izazov. U samo jednoj predstavi utjelovljuje tužitelja, prodavače automobila, osobne bankare, djelatnike osiguranja, policajce, automehaničare, autolimare, članove obitelji, prijatelje i neprijatelje – petnaest različitih likova koji se izmjenjuju nevjerojatnom brzinom.

icon-expand Ovo je za cijeli život FOTO: Promo

Upravo odnos oca i sina daje predstavi dodatnu posebnost. Njihova zajednička energija, međusobno nadopunjavanje i dobro poznata obiteljska dinamika stvaraju trenutke u kojima granica između stvarnog života i kazališta gotovo nestaje. Ovo je za cijeli život" prva je hrvatska AUTObiografska komedija, a automobil je u njoj tek povod za puno širu priču – onu o životnim izborima, obiteljskim odnosima i malim slabostima koje svi prepoznajemo, čak i kada ih nerado priznajemo.

icon-expand Mirela Brekalo FOTO: Promo

Publika je premijernu izvedbu ispratila brojnim smijehom i pljeskom, potvrđujući još jednom da Kerekesh Teatar uspijeva svakodnevne životne situacije pretvoriti u kazališne priče u kojima se publika lako prepoznaje. A kada je riječ o Ljubomirovoj strasti prema automobilima, poruka predstave možda je najjednostavnija: neke ljubavi traju cijeli život, neke automobile mijenjamo svakih nekoliko godina, a tko se zadnji smije – smije se na leasing.

icon-expand Mirna Medaković Stepinac FOTO: Promo