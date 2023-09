Koja je razlika između 4G i 5G mobilne tehnologije te koji mobiteli imaju 5G?

Svakih nekoliko godina mobilna industrija redovno obavlja nadogradnju svoje bežične infrastrukture. Prve 5G mreže pojavile su se pretprošle godine u SAD-u, a to za sobom povlači važna pitanja koja se tiču razlika između 4G i 5G, prednosti te nedostataka.

Ključne razlike između 4G i 5G tehnologija

Veća brzina 5G tehnologije

Glavna tema gotovo svih razgovora o razlikama između 4G i 5G tehnologije tiče se brzine. Budući da je svaka generacija mobitela i mobilne tehnologije bolja odnosno naprednija od one prethodne, isto se može reći i za 5G mrežu. 4G mobilna tehnologija može dosegnuti maksimalnu brzinu od oko 100 Mbps, no performanse u stvarnom svijetu nerijetko su do 35 Mbps. S druge strane 5G ima tehnologija ima puno veći potencijal od 4G mreže. Brža je i do 100 puta od 4G, što uvelike utječe na odabir određenog pametnog telefona.

5G mreža može 'podnijeti'korištenje više uređaja odjednom

Prethodne generacije mobilnih mreža kao što je 4G ponekad su imale znatne poteškoće u situacijama kada na se na jednom mjestu koristi veći broj uređaja. Vjerojatno ste to i sami nekad doživjeli kad ste tijekom koncerta ili nogometne utakmice pokušavali nazvati prijatelja ili poslati poruku. 5G tehnologija ovaj je problem riješila inteligentnim prijenosom" na svaki uređaj i to s velikom preciznošću koja omogućuje korištenje i do milijun uređaja na jednom kvadratnom kilometru.

5G mreža dizajnirana za fleksibilniju upotrebu

Dok je 4G tehnologija bila rezervirana uglavnom za mobitele, 5G mreža dizajnirana je za puno širu upotrebu. Ona čak može funkcionirati i kao više zasebnih mreža, i to u isto vrijeme.

Bolja latencija

Latencija bi se mogla opisati kao vrijeme u kojem informacija putuje između dvije točke. Kod 4G mreža latencija iznosi oko 200 milisekundi, a od 5G mobilne tehnologije očekuje se da će smanjiti to vrijeme na zaista impresivnu 1 milisekundu. Korištenje 5G mreže za brzo slanje i primanje informacija uvelike će pomoći u razvoju novih uređaja i usluga koje se ne tiču samo mobilne industrije nego i ostalih sfera života.

Nedovoljna pokrivenost 5G mrežom

Čak i nakon čitavog desetljeća u svijetu još uvijek postoje udaljena i ruralna područja koja imaju lošu 4G pokrivenost. Budući da je 5G tehnologija tek na samom početku, logično je naslutiti da isto tako može proći 10-ak pa i više godina dok ne pokrije" čitav svijet. 5G tehnologija je trenutno prisutna u otprilike 500-tinjak američkih gradova, no bitno je napomenuti da je pokrivenost ograničena, no često je riječ o optimalnom korištenju mobilnih usluga. Vjerojatno vam je svima poznato da se u i Hrvatskoj planira pokrenuti 5G mreža, a Osijek je jedan od prvih gradova u kojima je dostupan 5G signal.