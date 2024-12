Koje casino igre se najviše igraju na Internetu?

Casino zabava postala je pravi hit među igrama na sreću u Hrvatskoj. Naime, posljednjih godina značajno je povećan broj korisnika koji pokazuju zanimanje za casino igre. Razlog je taj što su sada dostupne bilo kad i bilo gdje se nalaze, čak i putem pametnog telefona.

Istina je, casino igre nikad ne bi dosegle trenutnu popularnost da se nisu uspješno prebacile na Internet. Tamo svojim igračima nude jackpot u milijunskoj vrijednosti, kao i širok izbor različitih bonusa, o čemu više piše web stranica https://casina.hr/.

U online casinima postoje tisuće različitih igara. To znači da vam trebaju godine uporne igre da iskušate sve što vam je dostupno nakon što se registrirate. No, neki tipovi igara privlače više interesa od drugih. Izdvajamo one koje su posebno popularne u Hrvatskoj.

Slotovi

Slotovi su se na Internetu probili na prvo mjesto među najigranijim casino igrama. Svoju veliku popularnost duguju bonusima koji su u online casinima namijenjeni prije svega njima. Radi se o besplatnim vrtnjama, a i o novčanom bonusu.

Ovaj tip igara se sviđa igračima zbog svojih jednostavnih pravila. Naime, vaš je jedini zadatak okrenuti role slota i nadati se da će se nakon toga pojaviti vrijedna dobitna kombinacija. Nekima je taj koncept opuštajući, jer ne zahtijeva mnogo razmišljanja. Sve je u rukama sreće.

I da, slotovi su se pobrinuli za nekoliko milijunskih isplata. Izdvajamo jackpot isplaćen u vrijednosti od 3 milijuna eura na igri Eye of Atum. To je više nego što trenutno možete dobiti uz Loto 7 i Loto 6. Zbog toga možemo reći da slotovi polako postaju zanimljiviji lovcima na velike dobitke nego lutrijske igre.

Rulet

Rulet je stara francuska casino igra koja je pronašla svoje mjesto čak i na Internetu. Naime, igračima je zabavno kladiti se uz koji broj će završiti kuglica pa i na boju dobitnog broja.

U hrvatskim internetskim kockarnicama brojne verzije ruleta pokreće generator nasumičnih brojeva. To znači da algoritam slučajnim izborom određuje koji će broj biti dobitan. To čini igru vrlo brzom i daje vam priliku da u kratkom vremenu uspješno testirate različite strategije.

No, postoji i rulet koji se odvija uživo. Do njega dolazite putem streaminga unutar svog računa. Zatim pratite akciju u realnom vremenu i kladite se na ishod igre. Ovakav rulet sve je popularniji u našoj zemlji. Pa je tako Germania casino online otvorio vlastiti studio u Zagrebu iz kojeg prenosi rulet uživo. Drugi priređivači casino igara također imaju verzije ruleta koje se odvijaju uživo.

Blackjack

Blackjack je kartaška igra koje se već više od pola stoljeća strastveno igra u casinima diljem svijeta. Može biti zabavan i ako ga igrate na Internetu. Javlja se u verzijama koje pokreće generator nasumičnih brojeva, a online može biti dostupan i uživo.

Radi se o igri vrlo visokog povrata igraču, što je čini idealnom za reinvesticiju dodijeljenog casino bonusa. Pravila su pak vrlo zabavna, s granicom od 21 koju vaš zbroj karata ne smije prebaciti. Za razliku do slotova ovdje sve ovisi o odlukama koje donosite tijekom igre. To se sviđa onim igračima koji vole nadmudrivanje.

Poker

Kad je u pitanju nadmudrivanje poker je ipak kartaška igra broj 1. Naime, radi se o jedinoj igri u online casinu koju možete igrati protiv drugih igrača. Texas Holdem privlači milijune pokeraša na Internetu i daje vam priliku natjecati se na turnirima s izdašnim nagradnim fondom.

Poker se na Internetu javlja i u verzijama u kojima pokušavate pobijediti kuću. Caribbean Poker i Casino Holdem najbolji su primjer takvih igara. Tu je i video poker koji smo upoznali još devedesetih na aparatima u kafićima. Na poker automatu je cilj složiti jaku kombinaciju i onda još podebljati dobitak klađenjem na crveno ili crno.

Aviator