Koji su novi trendovi upoznavanja na Internetu?

Čovjek je društveno biće. Potrebni su mu ljudi s kojima će dijeliti svoje životne trenutke. Baš zbog toga je važno imati u blizini sebi slične osobe, one u čijem društvu se sve čini još bolje i ugodnije.

Potraga za prijateljima, a i ljubavnim partnerom u tinejdžerskoj dobi i ranim dvadesetima nije problem. Uvijek je moguće nekog upoznati preko škole i preko širokog kruga ljudi koji se tada međusobno druži. Međutim, jednom kad obrazovanje završi postaje sve teže u svoj život dovesti nove osobe vrijedne pažnje.

U prošlosti se to moglo kompenzirati večernjim izlascima, tijekom kojih su se ljudi međusobno upoznavali. Danas vlada puno veći oprez prema nepoznatima pa je navečer malotko spreman dati priliku za novo poznanstvo nekome o kome ne zna ništa. Prijateljstva i ljubavne veze češće nastaju na preporuku, odnosno preko zajedničkog prijatelja.

A tu je i Internet. Još tamo početkom novog milenija pojavio se u Hrvatskoj chat na kojem su se ljudi međusobno upoznavali. Zatim su takva poznanstva nastajala na specijaliziranim stranicama pa i slanjem zahtjeva za prijateljstvom putem društvenih mreža.

Danas su se trendovi ipak pomalo promijenili. Malo tko je spreman dati šansu nepoznatoj osobi koja se javlja bez nekog povoda na Facebooku, Instagramu ili TikToku. Traži se i više kad je u pitanju softver platformi za spajanje ljubavnih partnera.

Aplikacije promijenile svijet online upoznavanja

U posljednjem desetljeću mobilne aplikacije za upoznavanje na Internetu dominiraju nad svim drugim oblicima online potrage za ljubavnim partnerom. Sa sobom su donijele neke prednosti, jer dostupne su vam u svako doba dana na vašem mobitelu i prilično su jednostavne za korištenje. Na vama je tek odlučiti tko vam se sviđa, a tko ne. Sve to možete učiniti čak i kad je netko tisućama kilometara udaljen od vas.

Neke od takvih aplikacija postigle su globalnu popularnost. Iza njih stoji brzi server i pregršt programera koji brinu da sve funkcionira kako treba. Dio usluga na aplikacijama za upoznavanje dobivate potpuno besplatno. No, možete i platiti određeni iznos kako biste poboljšali ono što vam se nudi. Ipak, najčešće se ne radi o značajnom poboljšanju usluge.

Ovakve aplikacije u skladu su s načinom života modernih ljudi. Dobre su zato što vam daju priliku tražiti osobu prema dobi koja vam odgovara pa i različitim karakteristikama. Međutim, u praksi se pokazuje da je fizički izgled u njima puno bitniji nego što je prije bio pri upoznavanju na Internetu. Sve se vodi tko lijepo izgleda na fotografijama, a tko ne.

Na njima je zadnjih godina i pregršt lažnih profila. Vaša sigurnost na Internetu može biti ugrožena, pogotovo ako date osjetljive podatke osobi koju zapravo uopće ne poznate. Neki lakovjerni uspjeli su završiti financijski prevareni upravo zahvaljujući poznanstvu preko ovakvih aplikacija.

Oni koji vode aplikacije za upoznavanje pokušavaju svim tim problemima stati na kraj. Pa su se pojavile varijante u kojima se žene moraju javiti prve kako bi komunikacija uopće mogla započeti. Time se želi stati na kraj velikom broju poruka muškaraca kojih je uvijek više na ovakvim platformama. Automatizirana potraga za lažnim profilima u svrhu njihove eliminacije također se konstantno unapređuje. No, još uvijek tek oko 10% ljudi koji koriste ovakve aplikacije imaju od njih konkretnu korist. Ostali uglavnom prije ili kasnije odustanu.

Upoznavanje sebi sličnih na društvenim mrežama

S obzirom na to da aplikacije za upoznavanje tek manjini donose ono što traže, na Internetu su se morali pojaviti i alternativni načini dolaska do novih poznanstava. U tu svrhu služe društvene mreže. Ne, nećete uspjeti upoznati osobu kojoj bez povoda pošaljete zahtjev za prijateljstvom. No, itekako je moguće upoznati nekog tko zna da imate zajedničke interese.

Pa tako postoje brojne grupe na društvenim mrežama na kojima se okupljaju ljudi sličnih interesa. Bilo da je u pitanju muzika, sport, filmovi ili neka poslovna tematika, upravo u takvim grupama je moguće započeti prijateljstvo pa i ljubavnu vezu s osobom koja vam odgovara. Prednost grupa pred aplikacijama je to što u startu nešto znate o onome s kim komunicirate. Imate i više vremena da razvijete odnos online, prije nego se prebacite u stvarni svijet.

Poznanstva mogu nastati i izvan grupa. Naime, na društvenim mrežama imate priliku pratiti ljude koji se bave sličnim stvarima kao i vi. Međusobno komentiranje videa i fotografija obično je prvi korak da se sebi slični počnu družiti. Zatim konverzacija prelazi u sandučić s porukama te se može nastaviti i uživo.

U svakom slučaju, upoznavanje na Internetu čini se jednostavnim, jer sve vam je dostupno u samo par klikova. U praksi pak nije tako lako dobiti novu osobu u svom životu. U tome mogu pomoći mobilne aplikacije za upoznavanja, kao i povezivanje sa sebi sličnima na društvenim mrežama. No, ne smijemo niti zanemariti potencijalna poznanstva koja možemo ostvariti u stvarnom svijetu, bilo preko prijatelja koje već imamo ili u onim situacijama u kojima smo neočekivano s nekim spojeni.