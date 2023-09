Koliko inča trebaju imati televizori?

U zadnje vrijeme svi se natječu oko toga tko ima veći televizor. Sjetite se samo pomame za kupnjom što većeg televizora za vrijeme Svjetskog prvenstva u nogometu. Jasno je da ćete, razmišljate li o kupnji televizora, zasigurno uzeti veći nego onaj prijašnji, ali znate li zapravo koliko bi on trebao biti velik? Bitno je napomenuti da se veličina televizora mjeri u inčima i to prema dijagonali uređaja, od jednog ruba ekrana do drugog. Daleke 1920. godine usvojio se sustav carskog mjerenja (širina palca) u inčima za označavanje veličine ekrana, koji je ostao i danas. Današnji televizori dolaze u veličinama od 32" pa i preko 100". Da biste znali izračunati iznos u centimetrima, morate znati da 1 inč iznosi 2.54 cm.