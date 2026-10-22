Koža ti se sjaji, ali zateže? Zašto masnoća ne govori cijelu priču

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Čelo ti se sjaji, a obrazi nakon umivanja zatežu. Znači li to da lice trebaš bolje očistiti ili mu nedostaje hidratacije? Sam sjaj nije dovoljan da znaš što koži treba. Masnoća na površini kože nije isto što i vlaga u koži. I masna koža može biti dehidrirana, odnosno imati premalo vode. Zatezanje se može javiti i zbog nadraženosti nakon pranja, pa prije promjene njege vrijedi provjeriti što mu prethodi. Blago sredstvo za umivanje i hidratantna krema mogu pomoći koži koja zateže. No što odabrati ako se lice istodobno i sjaji? Pri odabiru proizvoda može ti pomoći LuEnov kviz za njegu kože, koji na temelju tvojih odgovora predlaže rutinu. Kviz nije dijagnoza, ali može biti početak ako ne znaš odakle krenuti. Ovih pet pitanja pomoći će ti da lakše opišeš kako se koža ponaša i primijetiš što joj možda smeta.

1. Kakva je koža nakon umivanja?

Ako lice nakon umivanja zateže ili pecka, sredstvo za pranje možda ti ne odgovara. Pokušaj s blažim sredstvom i mlakom vodom.

2. Sjaji li se koža i zateže u isto vrijeme?

Sjaj i zatezanje mogu se pojaviti zajedno. Koža može stvarati masnoću, a istodobno slabije zadržavati vodu ili biti nadražena. Važno je i gdje ih primjećuješ. Masnije čelo i nos uz suše obraze mogu odgovarati mješovitoj koži. To nije isto što i osjećaj zatezanja cijelog lica nakon pranja. U prvom slučaju različiti dijelovi lica mogu tražiti drukčiju količinu njege, dok u drugom vrijedi provjeriti kako se umivaš. Prisjeti se jesi li nedavno uvela novi gel, piling ili serum. Ako se nelagoda pojavila nakon promjene rutine, prvo provjeri odgovara li ti novi proizvod. Samo zbog sjaja nemoj posegnuti za jačim sredstvom za umivanje.

3. Je li koža stalno suha ili samo povremeno zateže?

Koži koja je često hrapava i suha može više odgovarati bogatija svakodnevna njega. Ako zatezanje primijetiš tek nakon vrućeg tuša ili novog sredstva za pranje, najprije promijeni tu naviku ili proizvod. Suha koža obično stvara manje prirodne masnoće, dok se dehidracija odnosi na manjak vode. Ta se stanja mogu i preklapati. Zato ti jedan pogled u ogledalo ili jedna večer s bogatom kremom neće dati siguran odgovor na sve. Zimi je važno zaštititi kožu od hladnoće i prilagoditi njegu suhom zraku u grijanim prostorima. Povremeno zatezanje ne mora značiti da se tvoj tip kože promijenio.

4. Što se dogodi nakon lagane hidratantne kreme?

Ako nakon nanošenja kreme zatezanje popusti, znaš da ti takva njega pruža olakšanje. To ipak nije pouzdan test kojim možeš razlikovati suhu od dehidrirane kože.

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Ako lagana krema nije dovoljna, možda će ti više odgovarati bogatija. U savjetima dermatologa za suhu kožu preporučuju se nježni proizvodi bez dodanih mirisa te kreme ili masti umjesto rijetkih losiona. Bogatu kremu ne moraš nanositi jednako na cijelo lice. Ako su suhi uglavnom obrazi, kreni od njih i prati odgovara li ti takva njega. Cilj nije da koža izgleda potpuno mat, nego da se osjeća ugodno, bez stalnog zatezanja i peckanja. Kremu koja izaziva jako peckanje ili crvenilo prestani koristiti. Takvu reakciju ne treba trpjeti u nadi da će proizvod s vremenom početi djelovati.

5. Tuširaš li se vrućom vodom i boraviš u suhom prostoru?

Dugo tuširanje vrućom vodom i suh zrak u stanu mogu pridonijeti suhoći. Pokušaj se kraće tuširati mlakom vodom i provjeri vlažnost zraka u prostoru.

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Hidratantnu kremu nanesi nakon pranja, dok je koža još blago vlažna. Ako koristiš retinol ili kiseline, za njih posebno provjeri upute jer se neki proizvodi nanose na suhu kožu.

Što zadržati u rutini?