Kulturno ljeto 2025. – Kad Hrvatska postane pozornica

Sinj (3. kolovoza)

Za one koji žele osjetiti snagu povijesti i hrvatske tradicije, Sinjska alka je nezaobilazna. Ovaj jedinstveni viteški turnir, koji datira još iz 1715. godine, pod zaštitom je UNESCO-a i održava se svake godine u kolovozu. Konjanici u povijesnim odorama jure stazom na konjima u pokušaju da kopljem pogode željeznu alku. Osim same utrke, grad u tom periodu odiše svečanim duhom i lokalnim ponosom; savršen spoj autentične atmosfere i kulturne baštine. U takvom okruženju, ne želite razmišljati o bateriji i zato Galaxy Z Flip7, unatoč kompaktnom dizajnu, donosi najveću bateriju dosad u Flip seriji (4300 mAh), uz do 31 sat video reprodukcije s jednim punjenjem. To znači da možete snimiti alkare, slati dojmove, uređivati fotografije i streamati glazbu cijeli dan; bez traženja utičnice.