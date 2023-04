Lako, brzo i sigurno ‒ indukcijska ploča

Zahvaljujući uskom dizajnu, kojim se štedi prostor, ploča za kuhanje može se ugraditi u najtanje radne površine. Nije potreban ni prednji ni stražnji otvor za ventilaciju.

Uz indukcijsku ploču brže se postiže viša temperatura. Bez plina za paljenje ili zavojnica za prethodno zagrijavanje, zone kuhanja brzo dosežu visoke temperature pa voda brže ključa. Tehnologija indukcije znači da se toplina brzo isporučuje precizno na pravo mjesto, zbog čega okolne površine ostaju hladne i sigurne. Uz to, indukcijska ploča u trenu reagira na promjenu temperature, a glatka površina čini je jednostavnom za čišćenje. S indukcijskim dodirnim kontrolama nema nagađanja kao sa plinom. Postavkama i razini temperature možete vrlo lako pristupiti preko staklene površine osjetljive na dodir te tako jednostavno povećati ili smanjiti temperaturu. Bez tipki ili ručica koje vire sve se lako čisti jednim potezom krpice. Ono što idukcijske ploče čini još boljim je značajka zaključavanja na ploči za kuhanje. To znači kako se vaše postavke za kuhanje ne mijenjaju, čak i ako upravljačku ploču slučajno dodirne druga osoba, pa i dijete. To također znači da možete obrisati sve što je proliveno bez utjecanja na postupak kuhanja. Genijalno, zar ne?

Linija pametnih značajki indukcijska ploča čini vaše kuhanje jednostavnim i inspirativnim. Vaša jela osim što su ukusna podižu vaše sposobnosti kuhanja na veću razinu i to bez kompromisa.

Uživajte u preciznim rezultatima uz SensePro

Ukusnu hranu kao iz restorana možete imati i u svom domu uz SensePro indukcijske ploče za kuhanje. Bežični senzor za hranu pomaže vam u postizanju profesionalnih rezultata i restorantskih jela kod kuće. Senzor za hranu točno određuje temperaturu i komunicira s indukcijskom pločom za postizanje savršenih rezultata. Održavanje točno određene temperature znači da na ploči za kuhanje možete kuhati i tehnikom Sous-Vide.

Upravljanje pločom za kuhanje pomoću intuitivnog zaslona osjetljivog na dodir

Uživajte u intuitivnom iskustvu sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir. Kad odaberete hranu koju želite kuhati, indukcijska ploča prikazat će povratne informacije za svaku zonu, tako da možete bez napora pratiti tijek kuhanja. Daje vam čak i detaljne upute za postizanje izvrsnih rezultata svaki put.

Spojite zone za više prostora pomoću funkcije Bridge

Funkcija Bridge omogućuje vam da kombinirate dvije zasebne zone kuhanja kako biste stvorili jednu veliku površinu. S automatski usklađenim postavkama temperature i vremena idealna je za pripremu na pločama ili u posudama za pečenje.

Hob2Hood® za potpunu praktičnost

Funkcija Hob2Hood® indukcijska ploča bežično povezuje ploču s napom. Počnite kuhati i napa će automatski upravljati postavkama, pružajući najbolju ekstrakciju, ovisno o jačini zona na ploči za kuhanje. Ona za vas obavlja težak zadatak, a vi uživate u kuhanju.

Svaka zona je pojedinačno vremenski određena

Kuhanje više jela istodobno može biti zahtjevno, ali postavljanje tajmera ne bi trebalo biti. Postavite pojedinačne tajmere za svaku zonu kuhanja, a kada odbrojavanje završi, indukcijska ploča se automatski isključuje. Zahvaljujući ovaj pametnoj funkciji, svako pojedino jelo lako se priprema.

Bez pogađanja uz SenseFry

Vjerujte funkciji SenseFry da će hrana biti ujednačeno pečena. Ova funkcija održava površinu tave na pravoj temperaturi pa ne trebate gubiti vrijeme na podešavanje topline. Ova funkcija indukcijske ploče jamči vam savršeno prženu hranu baš svaki put.

Jaka toplina u trenu uz PowerBoost

Aktivirajte funkciju PowerBoost na svojoj indukcijskoj ploči za trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. Idealna je za bržu pripremu jela. Voda ključa brže nego ikada prije, a tave su spremne za prženje kad ih trebate.

Uz SenseBoil nema više straha da nešto izkipi

Uz funkciju SenseBoil kipuća se voda automatski smanjuje na krčkanje što znači da više nemate slučaja kada vam nešto izkipi iz posude na ploču za kuhanje.

Odaberite najbolje indukcijske ploče za kuhanje i pripremanje jela na kojima će vam svi zavidjeti i o kojima će se još dugo pričati.