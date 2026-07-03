Ljeto dobiva stylish nastavak: Fashion&Friends i Fashion Company donose sezonsko sniženje do -50 %

Ako ste čekali pravi trenutak za osvježavanje garderobe, upravo je stigao. Fashion&Friends i Fashion Company pokrenuli su novi krug sezonskog sniženja u sklopu kojeg su odabrani artikli iz aktualne kolekcije proljeće/ljeto 2026. dostupni uz popuste do čak -50 %.

Ljetna sezona donosi bezbroj prilika za modne kombinacije – od godišnjih odmora i vikend-putovanja do gradskih večeri i posebnih događanja. Upravo zato ovo je idealno vrijeme za odabir kvalitetnih komada koji će ostati nosivi i dugo nakon završetka sezone.