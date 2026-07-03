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Ljeto dobiva stylish nastavak: Fashion&Friends i Fashion Company donose sezonsko sniženje do -50 %

Omiljeni modni komadi iz kolekcije proljeće/ljeto 2026. sada su dostupni uz popuste do čak 50 % u Fashion&Friends i mono-brand trgovinama te online.

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03.07.2026 13:20
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Promo FOTO: Promo

Ako ste čekali pravi trenutak za osvježavanje garderobe, upravo je stigao. Fashion&Friends i Fashion Company pokrenuli su novi krug sezonskog sniženja u sklopu kojeg su odabrani artikli iz aktualne kolekcije proljeće/ljeto 2026. dostupni uz popuste do čak -50 %.

Ljetna sezona donosi bezbroj prilika za modne kombinacije – od godišnjih odmora i vikend-putovanja do gradskih večeri i posebnih događanja. Upravo zato ovo je idealno vrijeme za odabir kvalitetnih komada koji će ostati nosivi i dugo nakon završetka sezone.

F&F
F&F FOTO: Promo

Na policama Fashion&Friends trgovina i mono-brand lokacija očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i modnih dodataka koji spajaju aktualne trendove s bezvremenskim stilom. Prozračne lanene košulje, ljetne haljine, traper klasici, elegantni sakoi, tenisice, sandale, torbe i modni dodaci samo su dio ponude koja odgovara različitim stilovima i prilikama.

F&F
F&F FOTO: Promo

Fashion Company već više od trideset godina okuplja neka od najpoznatijih svjetskih modnih imena, a upravo raznolikost njegova portfelja omogućuje svakome da pronađe komade koji najbolje odgovaraju njegovu stilu. U ponudi su kolekcije brendova poput Tommy Hilfigera, Calvin Klein Jeansa, Diesela, HUGO-a, Guessa, Replaya, Antony Morata, Steve Maddena i brojnih drugih međunarodnih modnih kuća.

F&F
F&F FOTO: Promo

Bilo da tražite savršen outfit za ljetno putovanje, poslovne obveze ili jednostavno želite obnoviti garderobu kvalitetnim komadima, sezonsko sniženje odlična je prilika za kupnju omiljenih modnih favorita po znatno povoljnijim cijenama.

Akcija vrijedi u svim Fashion&Friends i mono-brand trgovinama diljem Hrvatske, kao i putem online trgovine www.fashionandfriends.com te mobilne aplikacije Fashion&Friends, koja omogućuje brzo, jednostavno i personalizirano iskustvo kupnje.

F&F
F&F FOTO: Promo

FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6, Zagreb

FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6, Split

FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207, Split

FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93, Split

FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a, Osijek

FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1, Zadar

FASHION&FRIENDS TOWER , Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

FASHION&FRIENDS MAX PULA , Ulica Stoja 14A, Pula

F&F
F&F FOTO: Promo

CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6, Zagreb

CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93, Split

 

TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6, Zagreb

TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93, Split

TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1, Zadar

TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

F&F
F&F FOTO: Promo

GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6, Zagreb

GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93, Split

GUESS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1, Zadar


LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6, Zagreb


HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93, Split


STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93, Split


SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93, Split

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