LUVA Villas agencija nam donosi najbolju ponudu kuća za odmor u Hrvatskoj

Sigurno ponekad želite pobjeći od užurbane sredine, uživati u prekrasnom pogledu na more i svježem morskom zraku. Villa Oštro smještena na Kvarnerskom zaljevu, blizu Rijeke vam upravo to sve omogućava. Smještena je neposredno uz more, a njezin očaravajući panoramski pogled ostavit će vas bez daha. Predivan bazen okružen ležaljkama osvježit će vas u ljetnim danima, a lounge fotelje iznad bazena koristit će vam za uživanje u čarobnom pogledu na more. Za aktivan odmor u vili se nalazi fitness oprema, a stol za stolni tenis će oduševiti sve goste. Villa Oštro može ugodno smjestiti 10 osoba u 5 modernih spavaćih soba i svojim gostima osigurava puno privatnosti.