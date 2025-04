Minimalizam u prostoru – kako dizajnirati moderan interijer?

The Frame

The Frame

U suvremenim minimalističkim interijerima tehnologija mora biti diskretna, ali učinkovita. Upravo zbog toga uređaji poput Samsung The Frame televizora postaju sve popularniji izbor. The Frame nije samo televizor, kada nije u uporabi, on se pretvara u umjetničko djelo zahvaljujući umjetničkom načinu rada. Na njegovom matiranom zaslonu bez odsjaja možete prikazivati djela iz svjetskih galerija ili vlastite fotografije, što mu omogućuje da se savršeno uklopi u ambijent kao pravi dekorativni element. Osim toga, zahvaljujući tankom profilu i mogućnosti izmjene okvira, ovaj televizor lako se prilagođava minimalističkom stilu uređenja.