Mjesec za pamćenje u Dalmalandu

Dino spektakl, vodena sezona i igre koje vraćaju u djetinjstvo.

icon-expand Dalmaland 2026 FOTO: Promo

Svibanj u Dalmaland Fun & Water Parku donosi najbogatiji program sezone do sada – spoj prapovijesne avanture, prvih vodenih radosti i događanja koja spajaju generacije. Najpopularniji obiteljski park u regiji ovog proljeća podiže ljestvicu zabave na novu razinu i nudi posjetiteljima iskustvo koje objedinjuje tri potpuno različita, ali jednako atraktivna svijeta.

Dino World u novom izdanju – još veći, još impresivniji

Od 23. svibnja posjetitelje očekuje prošireni Dino World, sada obogaćen novim dinosaurima i dodatnim scenografskim sadržajima koji ovu zonu čine još dojmljivijom. Vožnja kroz gustu, gotovo filmsku prašumu u retro vozilima i dalje ostaje jedno od najposebnijih iskustava Dalmalanda, spoj nostalgije, avanture i maštovite scenografije u kojoj se stvarnost i prapovijest stapaju u jedinstven doživljaj. New Dino World tako postaje savršen razlog za prvi ili ponovni dolazak u Dalmaland, bilo da dolazite s obitelji, prijateljima ili tražite drugačiji jednodnevni bijeg.

icon-expand Dalmaland 2026 FOTO: Promo

Početak ljeta: otvaranje vodenog parka 23. svibnja

Pravi ljetni ritam kreće 23. svibnja kada se otvara vodeni park i službeno počinje sezona vodenih atrakcija. Tobogani, bazeni i zone za opuštanje označit će početak razdoblja u kojem Dalmaland postaje nezaobilazna destinacija za sve koji traže zabavu, osvježenje i ljetnu atmosferu već u kasno proljeće.

Poseban trenutak za maturante

Ovo razdoblje posebno je zanimljivo i ovogodišnjim maturantima, nastava završava 22. svibnja, a već dan kasnije mogu obilježiti kraj školovanja na najzabavniji mogući način. Umjesto klasičnih izlazaka, Dalmaland nudi iskustvo koje se pamti, atrakcije, druženje i prvi pravi okus ljeta u vodenom parku.

icon-expand Dalmaland 2026 FOTO: Promo

Dalmatinske tradicijske igre – povratak jednostavnoj zabavi

Svibanj donosi i poseban događaj koji vraća posjetitelje u djetinjstvo. Od 04. do 07. lipnja, šestu godinu zaredom, u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije i Turističkom zajednicom grada Biograda na Moru, održavaju se Dalmatinske tradicijske igre, jedinstveni program koji spaja zabavu, zajedništvo i sportski duh. Na programu su igre poput potezanja konopa, skakanja u vreći, graničara, karijola, baluna i buća, uz izbor za najljepši glas Dalmalanda. Sudionike očekuju i simbolične nagrade te majice kao uspomena na dan ispunjen igrom i smijehom.

icon-expand Dalmaland 2026 FOTO: Promo

Dalmaland kao destinacija koja spaja sve oblike zabave