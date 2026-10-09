Mlinarov savršeni match spojio prolaznike u centru Zagreba

Tko kaže da se dobar match ne može dogoditi već za doručkom? Dolaskom novih okusa omiljenih lisnatih snackova, Mlinar je u suradnji s Barcaffèom u Masarykovoj ulici pripremio nesvakidašnje jutarnje druženje. Umjesto swipeanja lijevo ili desno, prolaznici su ovog puta tražili svoju drugu polovicu, uživo.
Prolaznicima su se dijelile polovice puzzlea, a zadatak je bio pronaći osobu koja ima odgovarajući drugi dio. Kada bi se puzzle spojile, pronađen je match, a novi dvojac zajedno je mogao doći do Mlinarovog trucka po svoju besplatnu kavu i kroasan.
I tako su se, barem na jedan dan, potpuni stranci pretvarali u partnere za doručak.
Swipe desno za pistaciju, malinu ili badem
Ideja matchanja nije slučajna. Nova kampanja kroasane je pretvorila u prave dating profile, pa svaki okus ima svoj karakter, a njihov idealan partner uvijek je isti: Barcaffè kava. U ponudi su se našla čak tri nova okusa: malina, badem i pistacija, uz dobro poznate favorite marelicu, čoko-lješnjak i prazni kroasan. Među novim igračima posebno se ističe kroasan s malinom, koji je ujedno i odlična veganska opcija.
A kako bi svaki match bio još bolji, u razdoblju kampanje od 28. rujna do 25. listopada kava po izboru dostupna je po 50 posto nižoj cijeni uz kupnju bilo kojeg kroasana.
Kad dating aplikacije izađu na ulicu
Kampanja je inspirirana jezikom današnjeg datinga, dakle matchanjem, idealnim partnerima i traženjem onog pravog", ali je digitalni koncept ovog puta izašao iz ekrana i preselio se među ljude.
U Masarykovoj su tako prolaznici dobili priliku doživjeti kampanju uživo. Netko je dobio polovicu puzzlea, netko drugu, a onda je slijedio najvažniji dio: pronaći svoj match. Oni koji su uspjeli spojiti puzzle zajedno su krenuli prema trucku, gdje su ih čekali kroasan i Barcaffè kava. Za one koji su svoj doručak željeli ovjekovječiti, ispred trucka je bio postavljen i foto wall, pa su neki pravi matchevi postali trajna uspomena!
Šest kroasana, jedna posebna kutija
Kampanja donosi još jedan detalj za sve koji ne žele birati samo jedan okus. Uz kupnju bilo kojih šest kroasana, oni se pakiraju u posebno dizajniranu kartonsku kutiju što je već dovoljno dobar razlog da se pronađe više od jednog savršenog matcha.
A s obzirom na to da dating kultura kaže da nije dobro prerano se vezati za samo jednu opciju, izbor je dovoljno velik: od maline, badema i pistacije do marelice, čoko-lješnjaka i klasičnog praznog kroasana.
Kampanja traje do 25. listopada, a svi koji su propustili zagrebački match u Masarykovoj svoj savršeni spoj mogu potražiti u Mlinaru. Jer ponekad se najbolje kombinacije ne događaju na aplikacijama, nego uz prvi jutarnji gutljaj kave i topli kroasan.