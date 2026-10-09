Mlinarov savršeni match spojio prolaznike u centru Zagreba

Kroasani su dobili nove okuse, kava je postala njihov savršeni partner, a u Masarykovoj su se ovog petka spojili i potpuni stranci - zahvaljujući pravoj polovici puzzlea.

icon-expand icon-close icon-close Mlinar x Barcaffè FOTO: Promo

Tko kaže da se dobar match ne može dogoditi već za doručkom? Dolaskom novih okusa omiljenih lisnatih snackova, Mlinar je u suradnji s Barcaffèom u Masarykovoj ulici pripremio nesvakidašnje jutarnje druženje. Umjesto swipeanja lijevo ili desno, prolaznici su ovog puta tražili svoju drugu polovicu, uživo. Prolaznicima su se dijelile polovice puzzlea, a zadatak je bio pronaći osobu koja ima odgovarajući drugi dio. Kada bi se puzzle spojile, pronađen je match, a novi dvojac zajedno je mogao doći do Mlinarovog trucka po svoju besplatnu kavu i kroasan. I tako su se, barem na jedan dan, potpuni stranci pretvarali u partnere za doručak.

icon-expand Mlinar event FOTO: Promo

Swipe desno za pistaciju, malinu ili badem Ideja matchanja nije slučajna. Nova kampanja kroasane je pretvorila u prave dating profile, pa svaki okus ima svoj karakter, a njihov idealan partner uvijek je isti: Barcaffè kava. U ponudi su se našla čak tri nova okusa: malina, badem i pistacija, uz dobro poznate favorite marelicu, čoko-lješnjak i prazni kroasan. Među novim igračima posebno se ističe kroasan s malinom, koji je ujedno i odlična veganska opcija. A kako bi svaki match bio još bolji, u razdoblju kampanje od 28. rujna do 25. listopada kava po izboru dostupna je po 50 posto nižoj cijeni uz kupnju bilo kojeg kroasana.

icon-expand Mlinar savršeni match FOTO: Promo

Kad dating aplikacije izađu na ulicu Kampanja je inspirirana jezikom današnjeg datinga, dakle matchanjem, idealnim partnerima i traženjem onog pravog", ali je digitalni koncept ovog puta izašao iz ekrana i preselio se među ljude. U Masarykovoj su tako prolaznici dobili priliku doživjeti kampanju uživo. Netko je dobio polovicu puzzlea, netko drugu, a onda je slijedio najvažniji dio: pronaći svoj match. Oni koji su uspjeli spojiti puzzle zajedno su krenuli prema trucku, gdje su ih čekali kroasan i Barcaffè kava. Za one koji su svoj doručak željeli ovjekovječiti, ispred trucka je bio postavljen i foto wall, pa su neki pravi matchevi postali trajna uspomena!

icon-expand Mlinar savršeni match FOTO: Promo

Šest kroasana, jedna posebna kutija