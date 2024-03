Moda s humanitarnom notom – Zadarska Providurova palača na jednu večer zasjala u znaku mode i međusobnog pomaganja

Cijela večer bila je pod pokroviteljstvom Grada Zadra, Zadarske županije te Turističke zajednice grada Zadra, a Sponzori ove večeri bili su: Adriatic osiguranje, Raiffeisen banka, Jolly AUTOline, Santa prirodna izvorska voda, Euro jet, Avangard travel, Hotel A'mare, Restoran A'mare, Diora vjenčanja, Arija škola pjevanja by Nela Šarić, Teatro Verdi, Marikomerc, Dekorti dental centar, OPG Matulić, Beauty salon Skin, Karma restoran, La Vista Suit, Dental Sukošan, Poliklinika Diva, Dentalna poliklinika Kranjčević Bubica, Masha studio, Marčela studio, Chic IB bags, Tiramol HR, Amas Bijoux, Premium Začini, Vina Fiolić, Vesna Perduv, Bio Svijet by Barbara Medić, Kate 4 make up, Kevin Murphy, Varoš Hr, Gesta, DJ Rushin.