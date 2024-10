Moderne kupaonice su oaze za opuštanje, ali trebaju biti i štedljive. Evo i kako!

Zbog svega ovoga moderne kupaonice postaju mali kućni wellnessi, a njihova funkcionalnost raste. Iako je ovo određeno dodavanje luksuza u prostor kupaonice, one istovremeno nastoje biti i racionalne s energijom. Trendovi koji prate moderne kupaonice su štedljivost i ekološka osviještenost pa je princip održivost u ovoj prostoriji iznimno važan. Da bi se stvorila ovakva kupaonica potrebni su dizajnerski i tehnološki vizionari, koji mogu gledati i oblikovati korak ispred drugih.

Razlog ovom interesu koje u pravilu uvijek pobudi tema kupaonica krije se i u činjenici da je to mala prostorija koja nam puno znači. Ustvari, sve više nam je bitniji njezin izgled, kao i funkcije i sadržaji koje nudi. Stresan život i užurbana svakodnevica učinili su da od doma želimo napraviti oazu mira, topline i sigurnosti . Želimo da nas dom opušta, a tu ulogu sve više preuzima kupaonica, prije svega voda, koja je mnogima glavna asocijacija za ovu prostoriju.

MODERNE KUPAONICE TREBAJU BITI ODRŽIVE

Diefenbach je u predavanju naglasio važnost očuvanja resursa u struci kao što su dizajn i arhitektura, posebno vode, smanjenje emisije CO2 te utjecaja potrošačkih proizvoda na okoliš.

"Kupaonice su postale prostorije s dvostrukom namjenom: služe za higijenu i relaksaciju i novim proizvodima možemo razdvojiti te funkcije. No jednako je važno koristiti rješenja koja omogućuju učinkovitu potrošnju vode, ali i zadržavaju kvalitetu korisničkog iskustva, s naglaskom na inovaciju kao ključ za održivi dizajn", istaknuo je Diefenbach.

Kako se to u kupaonici može postići, objasnio je na primjeru poznate tvrtke Hansgrohe, koja koristeći nove tehnologije u oblikovanju proizvoda za kupaonicu pridonosi održivosti – štedi vodu, čuva klimu i dio je cirkularne ekonomije. Tako se, ističe Diefenbach, uspješno koristi vizionarski dizajn u kompaniji koja se bavi posve praktičnim, utilitarnim elementima u domu te tvrtka tako, stvarajući kupaonicu budućnosti, postaje lider u svome području.

Upravo su Diefenbach i njegov studio Phoenix zaslužni najviše za to jer više od 30 godina oblikuju sve tuševe i miješalice iz ponude Hansgrohea.





BIRAJTE ELEMENTE U KUPAONICI KOJI ŠTEDE VODU

Ujedno, svim navedenim benefitima daje se smisao proizvodu izvan njegovih funkcionalnih karakteristika te se stvara vidljiva promjena za korisnika. Između ostaloga, ova promjena se odnosi i na iznos mjesečnog računa za potrošnju vode.

"Svježa voda je vrijedan, ali neravnomjerno raspoređen resurs. Čak i u područjima bogatim vodom nužno je stalno ulaganje u njezino pametno korištenje. Ljudi troše veliku količinu vode za svoju higijenu, iako bi minimalna količina bila dovoljna za istu razinu njege. Hansgrohe čuva vodu (i, što je najvažnije, toplu vodu koja košta puno energije) zahvaljujući svojim proizvodima za uštedu vode, bez ugrožavanja iskustva tuširanja. Štednja vode korištenjem Hansgrohe proizvoda također znači smanjenje potrošnje energije sanitarnih čvorova čime se štiti okoliš", objasnio je poznati njemački dizajner.





KOLIKO DOISTA MOŽETE UŠTEDJETI?

Osim toga, kako je Hansgrohe razvija dugotrajne proizvode koji se mogu popraviti i reciklirati, ima održivu ambalažu i radi na korištenju materijala koji će maksimalno očuvati naše ekosustave.

Postojeća Hansgrohe inovativna tehnologija poput one EcoSmart kojima su opremljene miješalice i tuševi smanjuje potrošnju vode. Ujedno se zbog manje potrošnje tople vode troši i manje energije, pa su emisije ugljik dioksida manje, baš kao i troškovi. Tu je tehnologija CoolStart kojom se automatski štedi topla voda, koja se stavlja na raspolaganje samo onda kada je zaista potrebna.

S EcoSmart tuševima trošite samo 8 l/min i 6 l/min ili manje s EcoSmart+ tuševima (na 3 bara). To je do 40% manje vode nego što koriste standardni tuševi. A s EcoSmart+, to bi moglo biti čak 60%.

Također, s CoolStart miješalicama svaki dan štedite energiju koja bi se inače koristila za zagrijavanje vode u umivaoniku, jer vaša slavina pokreće samo hladnu vodu kada je u osnovnom položaju. Suprotno tome, standardne slavine odmah troše mješavinu tople i hladne vode.

Kliknite na kalkulator uštede vode kako biste odmah izračunali koliko možete uštedjeti.

Diefenbach je na predavanju otišao korak dalje i predstavio kupaonicu budućnosti s vrlo sofisticiranim, minimalističkim dizajnom i inovativnim štedljivim sustavima. Iznad umivaonika (prva i zadnja slika) je luk koji je ustvari miješalica, a senzori ispod luka omogućuju precizno ispuštanje vode i smanjuju gubitak vode.

Ikone vode osobu do točaka gdje se ispušta voda, a ogledalo iznad umivaonika pruža povratnu informaciju za optimalnu klimu u prostoriji kako bi se izbjegla stalna ventilacija. WC školjka (prva slika, sasvim lijevo) izgleda kao komad namještaja, a klizni poklopac se na ovaj način može shvatiti kao pomoćni stol.

Više informacija o ovoj temi, naročito kako su zamišljene kupaonice budućnosti možete saznati u snimci predavanja Andreasa Diefenbacha:

https://www.youtube.com/watch?v=T7M42r4ZEro