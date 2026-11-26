Najpopularnije muške čizme ove sezone spajaju robusne potplate s minimalističkim kožnim gornjištem bezvremenske elegancije. Među najtraženijima ističu se klasične Chelsea čizme s elastičnim umetcima koje omogućuju brzo obuvanje. Ako cijeniš izradu od prirodne kože, brend Lasocki nudi iznimno udobne modele za svaki oblik stopala. Ljubitelji odvažnijeg dizajna rado biraju obuću marke Badura , poznate po izdržljivosti i modernim detaljima. Bogatu ponudu ovih proizvođača možeš istražiti u internetskoj trgovini Ecipele , gdje te čeka velik izbor.

Urbani zimski stil ove godine naglašava slojevito odijevanje i spajanje sportskih te elegantnih elemenata. U takvim kombinacijama posebno se ističu originalne muške gležnjače s debljim gumenim potplatom za stabilnost. Modno osviješteni muškarci često biraju modele brenda Mexx jer odlično pristaju uz traperice ili chino hlače. Zemljani tonovi poput tamnosmeđe, maslinaste i boje konjaka polako preuzimaju primat nad crnom obućom. Kada slažeš svoju dnevnu kombinaciju za gradske ulice, obrati pozornost na sljedeće popularne detalje:

Debeli rebrasti potplati koji osiguravaju izvrsno prianjanje na skliskim površinama i vizualno izdužuju figuru.

Metalne kopče i vezice inspirirane planinarskom opremom koje svakom koraku daju dodatnu dozu karaktera.

Kombinacija glatke i brušene kože koja stvara zanimljiv vizualni kontrast na gornjištu cipele.