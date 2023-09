Na osnovu kojih čimbenika odabrati savršeni robotski vakuumski usisavač: Sve potrebne informacije na...

Što trebate znati prije kupnje robotskog vakuumskog usisavača?

Svaki robot usisavač ima senzore na sebi, no nemaju svi dovoljno dobre senzore koji omogućavaju izbjegavanje prepreka. Modeli nižeg ranga mogu ostati zaglavljeni među namještajem ili ostaviti kuću ne očišćenu. Ako želite vrhunski proizvod izaberite one modele koji imaju dobre senzore kao što su laserski ili kamere koji detektiraju i najmanje predmete. Robot usisavač trebao bi imati i senzor za takozvanu liticu, koji upozorava robota da promijeni smjer kada je u blizini stepenice. Robotski usisavač mora imati i daljinski upravljač, s kojim možete upravljati dok sjedite udobno na svom kauču. Osim toga većina ovakvih usisavača ima i mobilne aplikacije koje možete koristiti kako bi upravljali njima putem svojih mobilnih telefona.

Osim nadzora i preusmjeravanja robota, aplikacije mogu i postaviti raspored čišćenja vašeg robotskog usisavača. Osim daljinskog upravljanja možete si olakšati kontrolu putem glasovnog upravljanja s pomoću Google assistant-a, Siri ili Alexa-e, ovisi o tipu mobitela koji koristite. Jedna od bitnih stavki koje ćete provjeriti prije same kupnje je razina buke. Ako ju kupujete u trgovini uključite robot usisavač na najveću snagu, koja je ujedno i najbučnija. Ako kupujete online, onda provjerite recenzije na internetu, ali preporučujemo da izaberete model koji ne prelazi 60 dB.

Sposobnost samopražnjenja je veliki plus kod kupnje, jer će se robot sam isprazniti nakon punjenja u kantu i tako očistiti i ostatak kuće koju ne bi mogao očistiti da nema tu sposobnost. A što se tiče samog kapaciteta spremnika za veće površine birajte one koje nisu manje od 500ml. Robotski usisavači su bežični, što je velika prednost, a ponekad i mana jer se robotu isprazni baterija. Stoga ako imate veću kuću izaberite usisavače kapaciteta baterije 2500 maH ili više. Moramo naglasiti da težina usisavača ne utječe na kvalitetu čišćenja, samo njegova snaga

Koja su dva osnovna tipa robotskog usisavača i koji su brendovi najbolji?

Prema vrsti čišćenja robotski usisavači se dijele na robote koji obavljaju kemijsko i one koje obavljaju mokro čišćenje. No danas možemo kupiti usisavače koji provode obje vrste čišćenja. Mokro čišćenje je pogodno za laminate i pločice, a za tepihe koristite kombinirane usisavače ili one samo za suho čišćenje. Za visokokvalitetno čišćenje morat ćete koristiti dodatke poput turbo ili električne četke. Prema istraživanju stručnjaka za 2022. iRobot Roomba S9 Plus je robot koji objedinjuje sve u jednom. Ovaj robot usisivač pruža snažno usisivanje i izvrsno uklanjanje prljavštine i prašine stepiha i tvrdih površina.

Priključna stanica osim što puni bateriju omogućuje i samostalno pražnjenje u kantu za smeće. Uz sve to omogućuje glasovnenaredbe i spajanje na vaš kućni WiFi. Cijena mu je malo viša, ali ima puno razloga zbog kojeg bi baš njega trebali odabrati. Eufy RoboVac 25c je cjenovno najbolji u odnosu na cjelokupnu kvalitetu usisivača i njegove sposobnosti. Bez problema usisava pijesak, mrvice i dlake od kućnih ljubimaca, jedino što će to malo duže trajati nego kod konkurencije.