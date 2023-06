Najbolje SUP daske za veslanje: sveobuhvatni vodič

Kako bismo vam olakšali odluku, napravili smo ovaj vodič kako odabrati SUP dasku koja će idealno odgovarati vašim potrebama.

Koja vam je veličina potrebna?

Prije izbora modela i boja, pravo morate izračunati kolika nosivost SUP daske vam je potrebna kako biste bili sigurni da će vas daska moći sigurno držati te da će sačuvati svoj originalan oblik. Ako ste se odlučili za dasku na napuhavanje, tada ćete nosivost izračunati tako da podijelite volumen daske s tri i dodate do 15 (kilograma), ovisno o njezinoj konstrukciji. U slučaju volumena daske od 285 L, tada njezina nosivost iznosi od 95 do 110 kg.

Obratite pažnju na boju

Da, vjerovali ili ne, boja SUP daske je vrlo važna. Budući da ćete ju uglavnom koristiti tijekom jakog sunca, tada se preporučuje da imate dasku u svjetlijim tonovima i izbjegavate tamne boje poput crne. Tamne nijanse poput crne privlače više sunčeve svjetlosti što dovodi do upijanja veće količine topline, zbog čega će doći do stvaranja većeg pritiska unutar daske. Ako imate lijepljenu dasku, tada to može s vremenom izazvati probleme sa slabljenjem ljepila.

Završna obrada je vrlo važna

Kvaliteta proizvodnje je daleko najvažniji element kod SUP daski na napuhavanje. No, budući da ne možete vidjeti kakva je unutrašnjost daske, tada trebate dobro provjeriti vanjski dio te kakve je kvalitete. Preporučuju se vareni modeli, a ne lijepljeni. Naime, tijekom varenja materijali koji se vare postaju jedna i nerazdvojna cjelina, što osigurava čvrstoću. Problem s ljepilom je što s vremenom može popustiti, a posebno kod izloženosti promjenama u temperaturi, što će rezultirati neupotrebljivom daskom.

I garancija je bitna

Zadnje, ali ne i najmanje važno – garancija. Budući da se radi o proizvodu na kojem želite bezbrižno uživati, isto tako želite biti sigurni da je kvalitetna. Ako ste se odlučili za dasku na napuhavanje, tada potražite modele koji imaju najmanje dvije godine garancije.