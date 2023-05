Najljepša biciklistička priča s INTERSPORTOM na Mediteranu

. Spoj rekreacije, svježeg zraka i prekrasnih prizora prirode kojom prolazimo, uvijek nas iznova oduševljava. Zato smo iznimno ponosni na sve biciklističke utrke koje svim srcem podržavamo. Jedna od nama najdražih je bike maraton Uvati vitar koji se svakog proljeća održava na Braču.

To je stvarno jedna posebna utrka, a otok Brač vrlo vjerojatno je jedno od najljepših mjesta na kojima se takvi događaji mogu održavati. Čarobne morske vizure nikoga ne ostavljaju ravnodušnim pa je svake godine sve više zainteresiranih za ovu rekreativnu utrku s natjecateljskim karakterom. Za utrku nije potrebna nikakva licenca, ali smo sigurni i da će vrhunski natjecatelji uživati u njoj.

Tri staze nazvane Bura (70+km), Vitar (40+km) i Bonaca (20+km) zadovoljavaju sve – od onih najzahtjevnijih natjecatelja do onih koji će se zadovoljiti uživanjem u pogledu na predivne bračke vizure. Kako Intersport posebnu pozornost posvećuje razvoju e-segmenta, drago nam je da se od ove godine na stazi Vitar natjecateljima pridružuju i e-bikeri, a dopušteni su električni Pedelec bicikli s EPAC sistemom (Electric Power Assisted Cycle), maksimalne snage 25kW. Intersport osim kao sponzor utrke daje svoj doprinos i osiguravajući veliku ponudu artikala za biciklizam.

Svi najpoznatiji biciklistički brendovi kao što su: Nakamura, Genesis, Head, Craft, Castelli, Alpina, Bolle, Garmin, Smith i mnogi drugi dostupni su u trgovinama Intersporta kao i na webu shopu. Gotovo sve što strastvenim biciklistima može pasti na pamet kada se radi o opremi za biciklizam može se pronaći u našim trgovinama kao i stručni savjeti naših prodavača koji se uvijek trude pomoći u najboljem izboru opreme.

Utrka Uvati vitar održava se od 2016. godine, iskustvo nam govori da će nakon utrke biti sjajna fešta u Sutivanu. Osim nastupa benda Ljetno kino koje uvijek raspleše publiku, natjecatelji će uživati u mega gala večeri i zasluženoj čaši dobrog vina. Dan nakon utrke za one velike, slijedi i natjecanje za one najmlađe Uvati vitar Kids Race koja se održava u nedjelju 28.5. u 9h, ove godine u centru Sutivana. Brzi spustevi i zahtjevni usponi osiguravaju adrenalin o kojem maštate, a makadam koji se izmjenjuje s asfaltom i pogled na najljepše more na svijetu čine ovu utrku jedinstvenom. Ne propustite priliku da doživite nezaboravnu avanturu, zabilježite ove datume u svoj biciklistički kalendar i vidimo se na Braču!