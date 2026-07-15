Najzabavnije ljeto u Zagrebu? MiniPolis donosi Ljetni kamp s školom plivanja i engleskim jezikom, vodene atrakcije, besplatne večernje programe i petke rezervirane samo za djecu

Ako još tražite mjesto na kojem će djeca tijekom ljetnih praznika zaboraviti na ekrane, a cijela obitelj zajedno stvarati uspomene, odgovor bi mogao biti – MiniPolis. Ovoga ljeta omiljeni dječji grad pripremio je bogat program koji spaja igru, avanturu, osvježenje i druženje, od jutarnjih aktivnosti pa sve do nezaboravnih ljetnih večeri.

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MiniPolis 3u1 kamp - sport, edukacija i zabava

U MiniPolisu je osmišljen petodnevni ljetni kamp koji djeci pruža puno više od klasičnih aktivnosti. Uz plivanje i sportske igre, kreativne i STEM radionice u HEP kućici i interaktivne sadržaje, posebna novost je "We Speak English" koncept djeca spontano usvajaju engleski jezik kroz svakodnevne situacije, bez pritiska i bez dodatnih troškova. MiniPolis ljetni kamp djeci donosi više od učenja jezika razvija samopouzdanje, kreativnost i komunikacijske vještine kroz iskustvo koje pamte s osmijehom. Poseban highlight kampa je trodnevna škola plivanja na Bazenima Mladost, gdje mališani uče osnove plivanja uz stručno vodstvo uz uključen prijevoz i sigurnu organizaciju. Uz to, djeca imaju neograničen pristup svim atrakcijama MiniPolisa: od kartinga i VR-a do stijene za penjanje, robotike i kreativnih radionica. Svaki petak završava partyjem jer ljeto bez zabave nije opcija. Ljetni kamp održava se svakog tjedna tijekom ljetnih školskih praznika. Između termina nema sadržajne razlike, a djecu je moguće prijaviti i na više termina. Sve detalje o Ljetnom kampu možete pronaći ovdje.

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Tri sata neograničene ljetne zabave po posebnoj cijeni

Za obitelji koje žele doživjeti sve atrakcije u jednom posjetu pripremljena je i posebna All In One ljetna ulaznica, dostupna po promotivnoj cijeni od 30 eura umjesto 39 eura. Ulaznica vrijedi tri sata i uključuje obilazak cijelog MiniPolisa, jednu vožnju kartingom, jednu VR Space vožnju, korištenje Spin Zone i bumper autića te pristup MiniPoolu s junior pedalinama. U cijenu je uključen i besplatan ulaz jednog roditelja u pratnji djeteta, a rezervacija termina nije potrebna.

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Ljetne večeri kakve Zagreb još nije imao

Ljeto je stvoreno za druženje na otvorenom, a upravo zato svakog petka i subote od 19 do 22 sata MiniPolis organizira MiniPolis Summer Night – večernji program na vanjskoj terasi uz besplatan ulaz za sve posjetitelje. Najmlađi će zaploviti MiniPoolom na junior pedalinama, okušati se u vožnji električnih autića ili sjesti za upravljač kartinga, dok će oni željni adrenalina isprobati VR Space simulator koji pruža uzbudljivo iskustvo i djeci i odraslima. Poseban trenutak večeri rezerviran je za karting utrku koja počinje u 20 sati. Mali vozači tada odmjeravaju snage na stazi, a troje najbržih osvaja MiniPolis medalje i titulu najboljih vozača večeri. Roditelji i djeca mogu i predahnuti na terasi uz kavu, dječji koktel, sladoled ili omiljeni snack i uživati u opuštenoj ljetnoj atmosferi.

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Petak navečer? Djeca na najboljem partyju u gradu, roditelji imaju večer za sebe.

Kids Night Out Friday održava se svakog petka od 18 do 22 sata i donosi četiri sata organizirane zabave za djecu stariju od četiri godine, dok roditelji bez brige mogu iskoristiti večer za kino, večeru, druženje ili jednostavno malo vremena za sebe. Djecu očekuju Disco Glow party, ples, timske igre, kreativne radionice i mnoštvo iznenađenja, a kada vrijeme dopušta, zabava se seli na otvoreno uz omiljeni Pjena Party, koji svake godine izazove najviše oduševljenja. Kako energije ne bi ponestalo, u cijenu programa uključeni su pizza, sokovi i grickalice, dok su cijelo vrijeme uz djecu iskusni animatori koji vode program i brinu o sigurnosti svih sudionika. Uz sve to, djeci je tijekom večeri otvoren i cijeli MiniPolis, gdje mogu istraživati više od 40 tematskih kućica i okušati se u više od 50 različitih zanimanja kroz igru, maštu i suradnju s vršnjacima.

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Neon Paint & Cocktail radionica za djecu

Fluorescentne boje, UV svjetla i neograničena dječja kreativnost pretvaraju Neon Paint & Cocktail radionicu u pravi mali spektakl. Djeca će oslikavati lice neonskim bojama koje svijetle u mraku, zabaviti se uz dječji cocktail i grickalice te kući ponijeti uspomene prepune boja i osmijeha. Radionica traje 1 sat, održava se svaki dan, a termin birate sami. Cijena radionice iznosi 20 €.

Bilo da želite provesti cijeli dan u klimatiziranom prostoru uz brojne edukativne sadržaje ili večer ispunjenu ljetnim atrakcijama na otvorenom, MiniPolis ovog ljeta nudi sadržaj zbog kojeg će djeca poželjeti doći ponovno – i ponovno.