Nakon globalnog uspjeha, Spartan Race utrka po prvi puta dolazi u Hrvatsku

Utrke i maratoni posljednjih nekoliko godina postali su izrazito popularni diljem svijeta, a tome svjedoče i enormne brojke sudionika koje svakim novim izdanjem ruše do sad postavljene rekorde. Posebno primamljive utrke su one koje zahtijevaju prolaženje kroz razne prepreke, postavljene kako bi se sportskim entuzijastima dodatno podignula razina adrenalina. Jedna od takvih je i Spartan Race , čija je nit vodilja da svaki čovjek može postati neslomljiv, no zbog modernog načina života jednostavno je zaboravio kako.