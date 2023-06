Ne propustite petodnevni Ljetni kamp MiniPolisa, prvog dječjeg grada u Hrvatskoj!

MiniPolis, prvi dječji grad u Hrvatskoj, organizira petodnevni Ljetni kamp za djecu od 4 do 12 godina, koji će se tijekom ljetnih praznika održavati svakog tjedna, od ponedjeljka do petka, u razdoblju od 26.06. do 01.09. u 10 termina.

Čvrsto vjerujući da vrijeme ispunjeno kvalitetnim i poticajnim sadržajima može postati snažna poluga psihofizičkog razvoja djece, MiniPolis u suradnji s odgajateljima i psiholozima, već treću godinu za redom organizira petodnevni Ljetni kamp koji će se tijekom ljetnih praznika održavati u prvom dječjem gradu u Hrvatskoj.

Dnevni all inclusive program uključuje tri zdrava obroka te je ispunjen brojnim zabavnim sadržajima MiniPolisa kojeg upotpunjuju škola plivanja sa stručnim trenerima, zabavne vodene igre na bazenima Mladost, adrenalinske vožnje na GOKart stazi, zabavne edukativne i STEM radionice, odlazak u Cinestar kao i neizostavni party dan kojim završava svaki petodnevni program. Stručni animatori MiniPolisa osiguravaju da vrijeme provedeno na kampu bude ispunjenom zabavnom i ugodnom atmosferom, potičući stvaranja novih prijateljstava i jačanja timskog rada među polaznicima.

Ovoga ljeta MiniPolis je za sve malene obožavatelje, kojima zabave nikada dosta, kreirao i dodatnu mogućnost produženja dnevnog boravka na 1-3 dodatna sata nakon završetka programa kampa, pod nazivom ALL DAY CAMP! Na taj način roditelji će imati mogućnost dodatnog vremena za obaviti neophodne obaveze, dok će mališani uživati u čarima MiniPolisa uz stručno vodstvo animatora.

Izvor: MiniPolis

Kada se obave svi rasporedi planiranog odmora, odlaska na more, putovanja, posjete obiteljima, i ostali drugi oblici zabave uvijek nam preostaje dio ljetnog perioda kada se roditelji moraju vratiti na posao te se javlja potreba gdje sigurno zbrinuti djecu, a da se opet zabave i uživaju, te steknu nova prijateljstva. Naš odgovor je u MiniPolisu, na MiniPolis ljetnom kampu!

Trenutno je do 10. Lipnja 2023.g. aktualna Eary Bird ponuda ljetnog kampa, po posebnoj cijeni, stoga požurite i rezervirajte najzabavnije ljeto vašeg djeteta na vrijeme, jer broj polaznika je ograničen. Više o ponudi programa ljetnog kampa u MiniPolisu saznajte na https://minipolis.hr/ljetni-kamp/.

Termini održavanja ljetnog kampa:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

• od 26. lipnja do 30. lipnja

• od 3. srpnja do 7. srpnja

• od 10. srpnja do 14. srpnja

• od 17. srpnja do 21. srpnja

Tekst se nastavlja ispod oglasa

• od 24. srpnja do 28. srpnja

• od 31. srpnja do 4. kolovoza

• od 7. kolovoza do 11. kolovoza

• od 14. kolovoza do 18. kolovoza

Tekst se nastavlja ispod oglasa

• od 21. kolovoza do 25. kolovoza

• od 28. kolovoza do 01. Rujna