Ne treba nam još jedna savršena rutina: kako brinuti o sebi u svijetu u kojem je i wellbeing postao zadatak

Od posla i društvenih mreža do treninga, odnosa i vremena za sebe suvremeni život traži puno. Zato wellbeing možda ne treba značiti još jednu obavezu na popisu.

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Postoji pomalo ironičan paradoks modernog wellbeinga. Sve više znamo o tome kako se brinuti o sebi, ali istodobno imamo osjećaj da bismo se trebali brinuti o sebi još više. Spavati osam sati. Trenirati nekoliko puta tjedno. Jesti kvalitetno. Piti dovoljno vode. Meditirati. Manje biti na mobitelu. Više hodati. Imati vrijeme za prijatelje. Imati vrijeme samo za sebe. Uz sve to, biti uspješni na poslu, dostupni ljudima koje volimo i barem donekle pratiti što se događa na svijetu. Nije ni čudo da se ponekad čini kao da je i wellbeing postao još jedan projekt koji moramo uspješno odraditi. Možda je vrijeme za drugačiji pristup. Ne savršena rutina, nego ona koju možemo održavati. Za mlađe generacije, osobito one koje žive ubrzanim urbanim stilom života, mentalno zdravlje sve se manje promatra kao tema koja počinje tek kada nastane problem. Postaje dio svakodnevne brige o sebi – baš poput sna, prehrane i fizičke aktivnosti.

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U toj priči važnu ulogu ima i živčani sustav. Jer i kada fizički nismo posebno aktivni, naš organizam svakodnevno je izložen velikom broju podražaja, informacija i zahtjeva. Posao, fakultet, društvene mreže, odnosi, planovi, poruke i stalna dostupnost stvaraju život u kojem je teško pronaći trenutak kada zapravo ništa ne moramo. Zato se i na magnezij može gledati šire od njegove najpoznatije poveznice s mišićima i fizičkom aktivnošću. Magnezij doprinosi normalnom funkcioniranju živčanog sustava i normalnoj psihološkoj funkciji, dok cink doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji. Upravo na toj ideji temelji se Dietpharm Neuro Strong, hrvatski proizvod proizveden u Popovači, koji donosi drugačiji pristup suplementaciji magnezijem. Njegovu ključnu komponentu čini Magtein – patentirani magnezijev L-treonat, a jedna preporučena dnevna doza sadrži 2.000 mg Magtein magnezijevog L-treonata, odnosno 144 mg magnezija, te 15 mg cinka.

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Važno je pritom naglasiti da dodatak prehrani nije zamjena za ono što već znamo da nam je potrebno. Dobar san, kretanje, kvalitetna prehrana, odmicanje od ekrana i vrijeme bez obaveza i dalje su temelj svake održive wellbeing rutine. Neuro Strong može biti jedan mali dio takve rutine. Dolazi u 30 pojedinačnih vrećica, uzima se jedna dnevno, a prašak okusa maline može se konzumirati izravno ili otopiti u vodi. Jednostavan format omogućuje da postane dio svakodnevice – kod kuće, na poslu, fakultetu ili na putu. Možda je upravo to novi pogled na wellbeing koji nam treba. Ne još jedna lista stvari koje moramo napraviti, nego nekoliko dobrih navika koje možemo zadržati.

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