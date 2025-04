Ne znaš što gledati za vikend? Ovih 6 komedija su sve što ti treba

2. No Hard Feelings (2023.)

Jennifer Lawrence je u glavnoj ulozi neobične komedije koja se temelji na pravom oglasu s interneta. Kada ostane bez automobila i prijeti joj gubitak kuće, Maddie, lik kojeg glumi Lawrence, prihvaća ponudu bogatih roditelja da se druži s njihovim sramežljivim sinom prije nego krene na fakultet. Film kombinira fizički humor, nespretnost likova i toplu ljudsku priču o prijateljstvu i odrastanju. Neočekivano duhovit, ponekad i dirljiv, ovaj film nas podsjeća na to da životne situacije često nisu crno-bijele, ali da smijeh uvijek pomaže.

Greta Gerwig je od popularne lutke stvorila fenomen koji je oduševio i one koji nikada nisu bili fanovi Barbie svijeta. Ovaj film uspijeva istovremeno biti duhovit, kritičan, šaren, filozofski i zabavan. Margot Robbie i Ryan Gosling briljiraju u ulogama Barbie i Kena, a film kroz pametne dijaloge i apsurdne situacije propituje rodne uloge, očekivanja društva i potragu za identitetom. Uz paletu vibrantnih boja, maštovite kostime i bajkovite scenografije, Barbie je pravi vizualni spektakl.

4. Anyone but You (2023.)