O filmu 'Priča završava s nama' ne prestaje se pričati i pisati

Film je producirao i režirao iskusni Justin Baldoni (romantične drame Five Feet Apart i Clouds, serija Jane the Virgin) koji igra zavodljivog, ali misterioznog Rylea Kincaida iz romana, Brandon Sklenar (film Midway, serije Westworld, Walker, 1923) glumi šarmantnog, ali povučenog Atlasa Corrigana, a ulogom Lily Bloom Blake Lively (filmovi The Shallows, Cafe Society, A Simple Favor) se vratila na staze planetarne popularnosti koju je imala ulogom Serene van der Woodsen u hit seriji Tračerica.