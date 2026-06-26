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Od Seoula do Slavonije: Josipa Pipunić kroz Divote povezuje Hrvatsku i Južnu Koreju novom generacijom wellbeinga

Povodom predstavljanja korejskog wellbeing brenda neaf neaf, Divote je okupio vodeća imena hrvatske lifestyle scene, dok je Materra još jednom postala mjesto susreta na kojem međunarodne suradnje prirodno prerastaju u dugoročne odnose.

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26.06.2026 14:44
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Promo FOTO: Promo

Postoje suradnje koje nastaju poslovno, a postoje one koje nastaju prirodno – iz zajedničkih vrijednosti, međusobnog povjerenja i iskrene želje da se stvori nešto dugoročno.

Posljednjih godina Josipa Pipunić kroz Divote sustavno gradi autentične odnose s vodećim korejskim wellbeing brendovima i njihovim osnivačima, stvarajući most između Hrvatske i Južne Koreje koji nadilazi klasično predstavljanje proizvoda.

Njihov najnoviji nastavak dogodio se upravo u Materri.

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Povodom predstavljanja korejskog wellbeing brenda neaf neaf, Divote je u Hrvatsku doveo Jeong Ji-woo, osnivačicu brenda, poduzetnicu i stariju sestru Jung Hoseoka, poznatijeg kao J-Hope, jednog od članova globalne glazbene senzacije BTS.

Riječ je o susretu dviju poduzetnica koje, iako dolaze s različitih strana svijeta, dijele gotovo identičnu filozofiju – vjeru da budućnost ljepote nije samo u proizvodu, već u iskustvu, ritualu i povratku sebi.

Na jednom kraju svijeta Jeong Ji-woo iz Seoula gradi neaf neaf kao suvremeni korejski wellbeing brend, dok na drugom Josipa Pipunić kroz Divote hrvatskoj publici približava najbolje što suvremena Koreja danas može ponuditi.

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Ono što Josipu Pipunić razlikuje od klasičnog distributerskog modela jest činjenica da ne prati trendove, nego ih pronalazi na njihovu izvoru. Svaki brend koji dolazi pod okrilje Divotea prolazi osobni odabir, upoznavanje njegovih osnivača i dubinsko razumijevanje filozofije koja stoji iza njega. U Hrvatsku tako ne dolaze samo proizvodi, već ljudi, vrijednosti i priče koje ih oblikuju.

Divote je nastao iz osobne priče Josipe Pipunić i života između Hrvatske i Južne Koreje, dok je kroz Matterru oblikovala brend od njegove filozofije do svakog detalja iskustva. Istu ulogu danas ima i u razvoju budućeg EVE Music Halla, povezujući sve projekte u jedinstvenu wellbeing viziju.

Divote pritom nastavlja svoj prirodni razvojni put. Nakon uspješnog razvoja web shopa, uskoro će otvoriti i svoj prvi prostor u centru Zagreba, donoseći korejsku beauty i wellbeing filozofiju još široj publici i stvarajući novo mjesto susreta zajednice koja dijeli iste vrijednosti.

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Materra je ovom prilikom postala prirodna pozornica Divote filozofije. Priroda, arhitektura, mir i usporavanje postali su zajednički jezik dviju kultura koje su, unatoč geografskoj udaljenosti, otkrile koliko su zapravo slične.

Među uzvanicima koje su prve doživjele filozofiju brenda bile su Teuta Mesaroš, Lidija Lešić, Ivana Pirizović, Sonja Kvesić, Ivana Vukušić, Paula Poretti, Ana-Marija Lazar, dr. Maja Kožul, Jelena Petričević, Lana Bašić i Jeong Hoseok, koji su tijekom dva dana imale priliku upoznati korejsku wellbeing filozofiju kroz iskustvo koje je daleko nadilazilo klasično predstavljanje kozmetike.

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Ne zanima me kako pronaći sljedeći trend. Zanima me kako pronaći izvrsnost na njezinu izvoru i dovesti je u Hrvatsku. Divote gradimo oko vrhunskih proizvoda, ali prije svega oko ljudi koji ih stvaraju, jer proizvodi privlače pažnju, a povjerenje grade ljudi. Upravo iz takvih autentičnih odnosa nastaju najvrjednije priče i dugoročna partnerstva. Svijet je danas dovoljno malen da Hrvatska može biti na samom izvoru izvrsnosti", istaknula je Josipa Pipunić.

Sličnu povezanost osjetila je i Jeong Ji-woo.

U Hrvatskoj sam prepoznala nešto što je danas vrlo rijetko – autentičnost. Povezanost s prirodom, iskrenost ljudi i dugoročnu viziju koja se ovdje gradi. Zato ovo za mene nije tek poslovna suradnja ni dolazak jednog brenda na novo tržište, već rast nastao iz jednog prijateljstva", rekla je Jeong Ji-woo.

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No možda je najvažnije ono što ovaj susret simbolizira. Ovo nije priča o tome da je Koreja došla u Hrvatsku, nego o tome da Divote dugoročno povezuje ljude, kulture i zajedničke vrijednosti između Hrvatske i Južne Koreje.

Jer Divote, Materra i budući EVE Music Hall nisu zasebni projekti, već međusobno povezani dijelovi jednog šireg ekosustava koji iz Slavonije stvara novo mjesto susreta kulture, wellbeinga, glazbe i suvremenog načina života. I upravo zato Jeong Ji-woo uskoro s obitelji ponovno dolazi u Hrvatsku, povodom otvorenja EVE Music Halla.


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