Odmor u Sisačko-moslavačkoj županiji vraća dah. Priroda koja vas pokrene.

U svakodnevici koja se svodi na ubrzane rasporede i zatvorene prostore, Sisačko-moslavačka županija živi drugačiji scenarij. Ovdje je aktivni turizam prirodna posljedica spoja rijeka, šuma, brežuljaka i ljudi u jedan tihi, ali snažan poriv povratku prirodi. To je onaj osjećaj slobode u svakom koraku, zaveslaju, usponu i uzdahu koji postaje dublji čim zakoračimo u prirodu.

icon-expand Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije FOTO: Sisačko-moslovačka županija

Na području Hrastovačke gore, gdje se šume pitomog kestena prostiru poput zelenog mora, nalazi se jedno od najvažnijih uporišta planinarskog i rekreacijskog života regije – Planinarski dom Matija Filjak. Do njega vode staze koje ne žure, već pozivaju na upijanje okruženja, na razgovor sa sobom i prirodom. Ovdje se dolazi po predah, ali se ostaje zbog mira koji se teško pronalazi drugdje. Iz doma se otvaraju putevi prema vidikovcima, izvorima pitke vode i gustim šumskim predjelima koji svako godišnje doba pretvaraju u novu priču. Nedaleko od planinarskog doma, u zelenilu koje čuva slojeve povijesti, uzdiže se i Utvrda Hrastovica – srednjovjekovna obrambena točka koja i danas dominira krajolikom kao tihi svjedok burne prošlosti. Nekada ključna strateška utvrda, danas je mjesto gdje se povijest ne čita iz knjiga, nego osjeća pod prstima kamenih zidova i u tišini koja okružuje ruševine.

icon-expand Memory Lane FOTO: Sisačko-moslovačka županija

Aktivni turizam u ovoj regiji ne odvija se samo na planinskim stazama. U samom srcu interpretacije prirode i života nalazi se Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ. Ovaj suvremeni prostor posjetiteljima otvara vrata u nevidljivi svijet ekosustava. Kroz interaktivne sadržaje, holograme i virtualnu stvarnost, ovdje se priroda ne promatra pasivno. Šume, rijeke i životinjski svijet postaju bliski, gotovo opipljivi, a posjetitelji svih generacija odlaze s osjećajem da su naučili gledati prirodu drugačijim očima. Kad se živa u termometrima popne, kupanje i rijeka Kupa postaju sinonimi. Gradsko kupalište Petrinja je središte ljetnog života koje već desetljećima okuplja kupače, sportaše i obitelji koji traže osvježenje, rekreaciju i zajedništvo uz vodu. Tijekom toplih mjeseci prostor oživi u punom smislu riječi uz često održavanje kulturnih ili gastronomskih manifestacija koje kupalištu daju dodatnu, gotovo festivalsku dimenziju.

icon-expand Memory Lane FOTO: Sisačko-moslovačka županija

Sličan ritam ljeta osjeća se i u Letovaniću, gdje golemo prirodno kupalište poznato kao Goli Brijeg postaje mjesto susreta, odmora i jednostavnog uživanja u prirodi. Ovdje se ne dolazi samo zbog kupanja ili aktivnosti na finom pijesku, već i zbog osjećaja pripadnosti prostoru koji živi u skladu s rijekom i godišnjim dobima. A kada se pogled podigne s nizina prema brežuljcima, otvara se još jedna atrakcija koja je zapravo zajednički nazivnik niza stimulirajućih lokaliteta – Moslavačka gora. Ona je prirodni nastavak aktivnog turizma u županiji, prostor planinarenja, bicikliranja i istraživanja, ali i mjesto gdje se ritam ponovno usporava. Staze se penju kroz šumu i vode prema vidikovcima s kojih se otvara pogled na krajolik koji podsjeća koliko je malo potrebno za osjećaj slobode.

icon-expand Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije FOTO: Sisačko-moslovačka županija

Od rijeka i kupališta, preko edukativnih centara, do planinskih staza i povijesnih utvrda – Sisačko-moslavačka županija otkriva svoju najjaču stranu. Aktivni turizam ovdje je doživljaj, iskustvo prirode koja ne traži da je brzo prođete, nego da je osjetite. I možda je u tome najveća vrijednost, ništa vas ne umara, nego vraća... sebi, prirodi i onome što često zaboravimo dok jurcamo: jednostavnom, živom i stvarnom trenutku.