Otvoren je natječaj za novu sezonu Uplift akademije – jedinstvene edukacije za male poduzetnike

U sklopu projekta Uplift koji je prošle godine pokrenuo Mastercard, a koji na jednom mjestu okuplja vijesti, informacije i edukativan sadržaj namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnici kako bi olakšao rast i razvoj njihovog poslovanja, osmišljen je i jedinstveni edukativni program – Uplift akademija. Nakon uspješne prve sezone akademije koju provodi Algebra, stiglo je vrijeme za natječaj za drugu generaciju stipendista, a on će trajati od danas do 2. listopada . Svi zainteresirani vlasnici mikro, malih i srednjih poduzeća iz područja turizma, ugostiteljstva, uslužnih i pripadajućih djelatnosti mogu do početka listopada prijaviti sebe ili svoje zaposlenike na natječaj za stipendije putem obrasca dostupnog na Uplift.hr .