Pet modela tenisica koje svaki muškarac treba u svojoj kolekciji

S obzirom na to da su se svi modeli tenisica, na ovaj ili onaj način, razvili od klasičnih sportskih modela, još uvijek se prilikom izrade muških tenisica veoma pazi na udobnost. Ona je jedan od ključnih stvari koje svaki muškarac traži u obući, ma koliko ista bila trendi, uvijek će udobnost prevladati. To vrlo dobro znaju i modni dizajneri koji se zaista trude da i najtrendi modele tenisica pretvore u udoban par iz kojeg se muškarci neće skidati, i kojima će se rado iznova i iznova uvijek vraćati.

Bez obzira na brojne trendi i popularne stilove, moramo se vratiti na početak. Jedan od must have modela u ormaru svakog muškarca su upravo sportske tenisice. One su udobne i lagane za nošenje za cijeli dan. U njima možete ići na trening, trčanje ili jednostavno provesti dan u prirodi i šetnji. Iako možda nisu najstylish komad u ormaru te nisu prvi izbor za traperice i odijela, sportske tenisice će odlično izgledati na sve modele kratkih hlača te će biti dobar izbor i za svakodnevne opuštene kombinacije. Zanimljiva stvar je to što sportske tenisice dolaze u raznim bojama pa tako mogu biti dašak zabave u vašem ormaru i totalna suprotnost svim klasičnim modelima koje imate.