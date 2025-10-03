Pohanje bez jaja, brašna, nereda i drame? Moguće je, Kotányi ima fino rješenje koje štedi vrijeme i živce!

Međutim, više ne mora biti tako jer se Kotányi sa svojom Crispy POH linijom novih hit proizvoda pobrinuo da ovaj inače kompliciran postupak zauvijek ode u ropotarnicu povijesti, a priprema jednako ukusnih i hrskavih pohanaca postane brža, jednostavnija i – čišća. I što je najvažnije, pohanje postaje toliko jednostavno da ga s lakoćom mogu svladati i oni koji nikad nisu pohali, a i oni koji radije naručuju dostavu nego kuhaju. Pa čak i brojni školarci, što je, vjerujemo, važno svim roditeljima koji rade dok su im djeca sama doma.
Zato zaboravite klasično pohanje – otkrivamo vam male Kotányijeve pomagače za pripremu savršeno hrskavih pohanaca, koji dolaze u četiri različita okusa. Crispy POH Classic je, kao što mu i naziv govori, čisti klasik. Hrskava, zlatna korica s blagim, uravnoteženim začinima koji savršeno pašu uz meso ili ribu. Crispy POH Curry ima tople, aromatične note orijentalnih začina uz blagu pikantnost. Intenzivniji okus, hrskavu teksturu i bogatu aromu koja odlično ide uz piletinu, ribu ili povrće pruža Crispy POH Češnjak, a blažu i savršenu kombinaciju sira i aromatičnog mediteranskog začinskog bilja koje se sjajno slažu s piletinom ili ribom daje Crispy POH Sir i začinsko bilje.
A kako bismo vam dokazali koliko je pohanje lakše uz Kotányi Crispy POH, u nastavku donosimo dva recepta za najpoznatije svjetske pohance. Jednostavno ih morate probati napraviti!
RECEPT: BEČKA ŠNICLA
Sastojci (za 4 porcije):
4 teleće šnicle, po 100 g
1 vrećica Kotányi Crispy POH – Classic
Ulje, za prženje
Kriške limuna, za posluživanje
Priprema:
1. Ako je potrebno, odstranite žilice i masnoće s mesa, stavite šnicle na dasku i lagano ih istucite batom za meso.
2. U jednu zdjelicu ulijte 500 ml hladne vode, a u drugu uspite Kotányi mješavinu za pohanje. Svaku šniclu kratko umočite u vodu, a zatim odmah uvaljajte u mješavinu.
3. U tavi zagrijte ulje na 175 C i pržite meso 3–4 minute sa svake strane dok ne dobije zlatno smeđu boju. Šnicle prebacite na tanjur obložen papirnatim ubrusom kako bi se upio višak masnoće.
4. Bečku šniclu poslužite s kriškom limuna i salatom po izboru.
RECEPT: FISH AND CHIPS
Sastojci:
400 g fileta oslića
1 vrećica Kotányi Crispy POH – Sir & Začinsko bilje
Ulje za prženje
Za posluživanje:
600 g krumpira za pečenje
30 ml bijelog octa
Sol i papar
Tatarski umak, za posluživanje
Priprema:
1. U jednu zdjelicu ulijte 500 ml hladne vode, a u drugu uspite Kotányi mješavinu za pohanje. Svaki komad ribe kratko umočite u vodu, a zatim odmah uvaljajte u mješavinu, prstima je lagano utisnite u ribu kako bi se bolje zalijepila.
2. U tavi zagrijte ulje na 175 C i pržite ribu 5–7 minuta, uz jedno okretanje, dok ne postane zlatno smeđa. Vadite je na cjedilo kako bi se ocijedio višak masnoće.
3. Krumpir ogulite i narežite na štapiće. Zakuhajte lonac vode, dodajte ocat i krumpir pa kuhajte oko 12 minuta. Dobro ocijedite.
4. U istoj tavi u kojoj ste pržili ribu, zagrijte ulje na 130 C i dodajte polovicu krumpira. Pržite oko 3 minute, zatim izvadite na cjedilo i ostavite da odstoji 30 minuta. Ponovite s ostatkom krumpira.
5. Ponovno zagrijte ulje na 190 C i pržite prvi dio krumpira još 3–4 minute, dok ne postane zlatan i hrskav. Posolite i ponovite postupak s drugom polovicom.
6. Poslužite krumpiriće uz prženu ribu, krišku limuna i tatarski umak.
Još više besplatnih recepata za savršene i brze pohance, gotove brže nego što može doći dostava, potražite na poveznici: https://www.kotanyi.com/hr/crispy-poh/