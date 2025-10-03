Pohanje bez jaja, brašna, nereda i drame? Moguće je, Kotányi ima fino rješenje koje štedi vrijeme i živce!

Međutim, više ne mora biti tako jer se Kotányi sa svojom Crispy POH linijom novih hit proizvoda pobrinuo da ovaj inače kompliciran postupak zauvijek ode u ropotarnicu povijesti, a priprema jednako ukusnih i hrskavih pohanaca postane brža, jednostavnija i – čišća. I što je najvažnije, pohanje postaje toliko jednostavno da ga s lakoćom mogu svladati i oni koji nikad nisu pohali, a i oni koji radije naručuju dostavu nego kuhaju. Pa čak i brojni školarci, što je, vjerujemo, važno svim roditeljima koji rade dok su im djeca sama doma.

Zato zaboravite klasično pohanje – otkrivamo vam male Kotányijeve pomagače za pripremu savršeno hrskavih pohanaca, koji dolaze u četiri različita okusa. Crispy POH Classic je, kao što mu i naziv govori, čisti klasik. Hrskava, zlatna korica s blagim, uravnoteženim začinima koji savršeno pašu uz meso ili ribu. Crispy POH Curry ima tople, aromatične note orijentalnih začina uz blagu pikantnost. Intenzivniji okus, hrskavu teksturu i bogatu aromu koja odlično ide uz piletinu, ribu ili povrće pruža Crispy POH Češnjak, a blažu i savršenu kombinaciju sira i aromatičnog mediteranskog začinskog bilja koje se sjajno slažu s piletinom ili ribom daje Crispy POH Sir i začinsko bilje.

A kako bismo vam dokazali koliko je pohanje lakše uz Kotányi Crispy POH, u nastavku donosimo dva recepta za najpoznatije svjetske pohance. Jednostavno ih morate probati napraviti!