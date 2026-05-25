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Premalo govorimo ljudima da ih volimo. Video Barcaffèa i 3 Soma mnoge je potaknuo da nazovu roditelje i prijatelje

Svi imamo barem jednu osobu koju zovemo kada nam treba podrška. Onu koja će doći po nas u 2 ujutro bez previše pitanja. Poslati poruku baš kad nam je teško. Pomoći oko selidbe, faksa, posla. Nekoga tko je jednostavno uvijek tu. I baš zato, što je uvijek tu, zaboravimo mu reći koliko nam zapravo znači.

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25.05.2026 13:09
Barcaffe_Pokloni ljepši dan
Barcaffe_Pokloni ljepši dan FOTO: Promo

Barcaffè i 3 Soma ovih dana nas podsjećaju na nešto što u svakodnevnoj žurbi često zaboravimo: reći ljudima koji su uvijek uz nas koliko nam znače. Zato su prolaznicima postavili jedno jednostavno pitanje: "Imaš li neku osobu koja ti je draga, ali joj to ne govoriš dovoljno često?" Reakcije su bile iskrene, emotivne i pune toplih priča koje su mnoge podsjetile na njihove "tihe heroje". Pogledajte video.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Neki su se odmah sjetili mame kojoj ne zahvaljuju dovoljno često. Drugi prijateljice koja je uvijek uz njih, partnerice koja im je najveća podrška ili djece koja im znače sve na svijetu.

Ima nešto posebno u tome da nekome iskreno kažete koliko vam znači, bez posebnog povoda i velikih riječi. Upravo takvi mali, spontani trenuci pažnje često ostanu najduže u sjećanju. Podsjećaju ljude da su važni, viđeni i voljeni, a ponekad im mogu uljepšati cijeli dan. Često pretpostavljamo da oni koje volimo već znaju koliko nam znače. Možda i znaju. Ali ipak je drugačije kada to čuju naglas.

Povod za ovaj mali val dobrote nova je Barcaffè kampanja Pokloni ljepši dan", čija je ideja vrlo jednostavna: zastati na trenutak i iskreno reći hvala" i volim te" ljudima koji su uvijek uz nas. A sudeći po reakcijama prolaznika, upravo je takav podsjetnik mnogima trebao.

Ponekad ne treba puno da nekome uljepšamo dan. Jedna poruka, kratki poziv, neočekivana kava ili samo osjećaj da nas je netko primijetio često znače više nego što mislimo. Većina nas stalno negdje žuri, odgovara na poruke usput i odgađa pozive, podrazumijevajući da će ljudi koje volimo uvijek biti tu. A upravo oni zaslužuju da im kažemo koliko nam znače.

Za dobar osjećaj ponekad je dovoljno samo nekoliko riječi. Jedna mala gesta često potakne drugu, osmijeh stvara osmijeh, a pažnja se gotovo uvijek vraća pažnjom. Zato je danas pravi trenutak da uljepšate nekome dan, nazovete osobu koja je uvijek uz vas i kažete joj volim te".

Jer posebni ljudi u našim životima to zaslužuju.

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