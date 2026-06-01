Premium ribeye steak, grill i Matija Kačan: ovako to izgleda kad se roštilja bez kompromisa

U trećoj epizodi četvrte sezone specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR, našem chefu Špičeku je asistirao glumac serije 'Divlje pčele' i voditelj RTL-ovog kviza 'Tko bi rekao' Matija Kačan

Nova epizoda gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR donijela je upravo ono što ljubitelji ozbiljnog roštilja najviše vole: vrhunski komad mesa, dobre priloge, malo humora i desert koji je dokazao da grill nije rezerviran samo za slano. Ovoga puta chefu Tomislavu Špičeku pridružio se glumac Matija Kačan. U opuštenoj atmosferi i puno dobre energije, vrlo brzo postalo je jasno da Matija nije samo dobro društvo i ispomoć chefu Špičeku, nego i vrlo solidan grill majstor.

Matija Kačan FOTO: Pavao Bobinac

Kad je na meniju premium steak, detalji rade razliku

Kod pravog BBQ-ja sve kreće od glavne zvijezde, a u ovoj epizodi to je bez konkurencije bio TANN Ribeye steak iz SPAR ponude. Ako postoji komad mesa koji među ljubiteljima roštilja ima gotovo kultni status, onda je to upravo ribeye. Razlog je jednostavan. Zahvaljujući bogatoj prošaranosti masnoćom, tijekom pečenja ostaje iznimno sočan, a upravo ta intramuskularna masnoća zaslužna je za puni, intenzivni okus zbog kojeg se ribeye smatra jednim od najpoželjnijih steakova za grill. Uz dobru temperaturu i malo pažnje, rezultat je ono što svaki BBQ entuzijast želi vidjeti na tanjuru.

Sastojci:

-TANN Ribeye steak - Vrtovi Hrvatske Šampinjoni - Vrtovi Hrvatske Luk - SPAR Paprika - SPAR Baguette sa začinskim biljem i maslacom - SPAR Natur*pur Bio-Feta sir - SPAR Majoneza - SPAR Suncokretovo ulje - SPAR Šareni papar - SPAR Krupna Morska sol

Umak

- S-BUDGET Senf Estragon - Med Cvjetni - DESPAR Acetto Balsamico

Priprema:

Dok je upravo Matija preuzeo glavni zadatak oko mesa i pažljivo kontrolirao temperaturu grilla, chef Špiček se bacio na pripremu priloga koji su idealna pratnja ovakvom komadu mesa. Na meniju su se našli grilano povrće, punjeni šampinjoni i lagano prepečeni SPAR Baguette sa začinskim biljem i maslacem, klasici koji nikada ne razočaraju, a istovremeno dopuštaju da steak ostane glavna zvijezda tanjura.

Kao i uvijek, uz pripremu se pričalo o trikovima, tehnikama i malim detaljima koji rade veliku razliku. Kod steakova poput ribeyeja, stvar je zapravo vrlo jednostavna: kvalitetno meso ne traži previše intervencija, nego pravu temperaturu i malo strpljenja. "Steak se jede dok je vruć", upozorio je domaćin i chef Špiček, pa su njegov gost i on odmah krenuli na kušanje. Sočni ribeye, konkretni prilozi i neočekivano zabavan desert pokazali su da ova epizoda ima sve elemente jednog ozbiljno dobrog BBQ druženja.

Tko kaže da roštilj nije za desert?

A onda je stigao trenutak koji mnogi možda nisu očekivali: desert s roštilja. Za slatki završetak ove BBQ priče, chef Špiček pripremio je SPAR Marshmallowe, pečene na grillu i servirane s preljevom od meda te sitno nasjeckanim orašastim plodovima.

Sastojci:

- SPAR PINK & WHITE Marshmallow - Med Cvjetni - Orašasti plodovi

Priprema: