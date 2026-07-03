Prijave na dm-ov natječaj za društveno odgovorne projekte otvorene su do 15. srpnja

Do srijede 15. srpnja otvorene su prijave na dm-ov natječaj za društveno odgovorne projekte u sklopu inicijative Žar za budućnost", koju je dm pokrenuo povodom 30 godina poslovanja u Hrvatskoj. Na natječaj se mogu prijaviti sve udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe ispunjavanjem obrasca za prijavu na platformi Žar za budućnost". dm će odabrati 30 projekata koje će podržati financiranjem usluga i nabave potrebnih materijala i opreme, donacijom proizvoda ili uvrštavanjem proizvoda u ponudu dm-a, a projekte je moguće prijaviti u sljedećim kategorijama:

1. Suradnja i zajedništvo (socijalni aspekt): kategorija obuhvaća projekte koji unaprjeđuju međuljudske odnose, pružaju podršku drugima u potrebi, u fokus stavljaju emocionalnu bliskost i povezanost u zajednici, kao i organizaciju volonterskih akcija.

2. Sklad s prirodom (ekološki aspekt): kategorija obuhvaća projekte koji izravno doprinose očuvanju i zaštiti okoliša neposredne lokalne zajednice (primjerice čišćenje javnih površina i voda, uklanjanje otpada, sadnja biljaka/stabala, zaštita biološke raznolikosti; sprječavanje onečišćenja tla i/ili voda; smanjenje količine bačene hrane i drugih tipova otpada u javnim ustanovama) te educiranje i informiranje sugrađana svih dobi i uzrasta o važnosti zaštite okoliša i održivog razvoja.

3. Razvoj i napredak (pristup jednakim mogućnostima i inovacije koje to omogućuju): kategorija obuhvaća projekte i inovacije koji omogućuju pristup jednakim mogućnostima svim skupinama društva, promiču socijalnu pravdu i obrazovanje, potiču i omogućuju inkluziju ranjivih skupina u društvu te s tim povezane edukativne aktivnosti i aktivnosti razvoja svijesti o važnosti pristupa jednakim mogućnostima.

O projektima koji će dobiti podršku odlučivat će povjerenstvo dm-a u suradnji sa stručnim žirijem koji čine Bruno Šimleša, autor, predavač, sociolog i osnivač Zaklade Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske te suosnivač i direktor prve hrvatske agencije za društveno odgovorne projekte HEARTH te Miroslav Mandić, redoviti profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pravila i uvjeti sudjelovanja u inicijativi nalaze se na sljedećoj poveznici: kriteriji sudjelovanja.