Profesor Ricijaš ističe: 'Nije cilj da djeca apstiniraju od interneta već da ga nauče odgovorno koristiti'

Od tih rizika, možemo izdvojiti izazove s kojima se stručnjaci najčešće suočavaju, a to su prekomjerno korištenje interneta i društvenih mreža, porast ovisnosti o društvenim mrežama i videoigrama, sve veću raširenost online kockanja, a kao sve veći izazov navodi se i dramatičan porast problematične interakcije u online okruženju.

Virtualno okruženje se mijenja vrtoglavom brzinom, u toj mjeri da sve te promjene postaje sve teže za pratiti. Činjenica koja još više zabrinjava je to što odraslima postaje sve veći izazov pratiti što se sve događa u online svijetu u kojem 'žive' djeca.

"Uz to, tijekom provedbe 'Alata za moderno doba', voditelji imaju jedno tematsko interaktivno predavanje s roditeljima djece i s cijelim nastavničkim vijećem, budući da je važno educirati i senzibilizirati odrasle osobe o ključnim temama suvremenog online svijeta", objašnjava prof. Ricijaš.

Kako to izgleda u praksi?

"Dakle, fokus je na unutarnjim kapacitetima djece. Uz točna znanja vezana uz digitalno okruženje, alati zapravo predstavljaju unutarnje snage djece. Svaka radionica usmjerava se na jedan alat, odnosno na jednu socio-emocionalnu vještinu. To su primjerice, razumijevanje vlastitih snaga i slabosti, slika o sebi, uspostavljanje i održavanje vršnjačkih odnosa, vještine rješavanja problema, vještine kritičkog mišljenja, briga o vlastitom mentalnom i fizičkom zdravlju, razumijevanje motivacije za korištenjem interneta", kaže.

"Treba naglasiti da je ovo, kako se u struci naziva, univerzalni preventivni program. To znači da je namijenjen svoj djeci, neovisno o njihovim osobnim obilježjima i/ili dosadašnjim navikama korištenja interneta. Ne radi se nikakva posebna selekcija djece, nego se program provodi u razredima sa svim učenicima, iako znamo da neki koriste društvene mreže i videoigre s više, a neki s manje rizičnih obrazaca. Međutim, osnovna ideja je da bi svatko trebao nešto dobiti za sebe, budući da se mi usmjeravamo na razvoj i osnaživanje različitih socio-emocionalnih vještina kod djece", ističe prof. Ricijaš.

Zanimalo nas je i kako se mjere učinci i rezultati preventivnog programa 'Alati za moderno doba'. "Imamo relativno složen proces praćenja i evaluacije, budući da nam je bitno odgovoriti na tri ključna pitanja: 1. Kako se Program provodi u hrvatskim školama?, 2. Kako djeca i voditelji subjektivno vide korisnost i prikladnost pojedinih planiranih aktivnosti tijekom radionica? i 3. Koja je učinkovitost Programa u cjelini? U tom smislu, učinkovitost mjerimo na način da učenici ispunjavaju jedan složeni anketni upitnik prije početka Programa te na kraju", kaže nam prof. Ricijaš.

"Taj upitnik je šifriran, a time i anoniman za učenike, te njime mjerimo različita obilježja kao što su znanje o korištenju digitalnih tehnologija, znanje o socio-emocionalnim vještinama, učestalost korištenja društvenih mreža i videoigara, motivaciju, štetne posljedice korištenja interneta, emocionalna obilježja i slično", objašnjava.

A rezultati? Brojke su zaista alarmantne. "Program se je prošle školske godine proveo s 2.055 učenika sedmih i osmih razreda osnovnih škola. Ukupno je Program proveden u 63 škole, točnije u 111 razrednih odjeljenja. Očekivano, uočili smo neka ponašanja koja predstavljaju rizik, kao što je primjerice vrlo intenzivno korištenje društvenih mreža i videoigara, posebno vikendima", pojasnio je naš sugovornik.

Najveći učinci prema najrizičnijoj skupini

"No, simptome ovisnosti o društvenim mrežama pokazuje 1,6 posto učenika, a ovisnosti o videoigrama 3,10 posto učenika. Usporedimo li to s činjenicom da ih preko 40 posto tijekom radnog tjedna te oko 60 posto preko vikenda više od 3 sata dnevno koristi društvene mreže, jasno uočavamo da učestalost i duljina korištenja nisu jedini kriteriji za razvoj simptoma ovisnosti, no predstavljaju rizik", upozorava prof. Ricijaš.

"Uz učestalost, bitni su i drugi modaliteti korištenja interneta, ali i štetne posljedice koje nastaju u kontekstu preokupacije, gubitka kontrole, zanemarivanja ostalih željenih i očekivanih obveza i slično. Oko sedam posto učenika pokazuje ozbiljne simptome tjeskobe i depresivnosti, a vrlo je zanimljiv podatak da nismo u niti jednom mjerenom obilježju dobili razliku između učenika s obzirom na veličinu mjesta u kojem žive. Time se potvrđuje jedinstvenost interneta kao univerzalnog medija koji je potencijalno rizičan", istaknuo je.