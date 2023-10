Psihomodo Pop, Edo Maajka i Detour od 4. do 6. 11. u Tvornici Kulture predvode drugi November Fest

U Tvornici Kulture od 4. do 6. studenog 2022. godine s početkom u 20 sati , posjetitelje očekuje čak šest koncerata složenih u savršenu kombinaciju ljubavnih, buntovnih i socijalno osviještenih stihova, laganih i žestokih rifova koje će s pozornice kultne dvorane prašiti: Psihomodo Pop, Edo Maajka, Detour, Pavel, Alejuandro Buendija & Sinovi te Vinko & Talvi Tuuli.

Festival u nedjelju 6.11. zatvaraju legendarni Psihomodo Pop i mladi rockeri Vinko & Talvi Tuuli. Vinko Ćemeraš je javnosti najpoznatiji kao pobjednik posljednje sezone glazbenog showa The Voice Hrvatska u kojoj ga je mentor Davor Gobac otpratio do pobjede koju je odnio s pjesmom "Pelin i med", Dina Dvornika. Vinko & Talvi Tuuli jako se vesele ponovnom nastupu u Tvornici Kulture, gdje će odsvirati repertoar sa svog prvog studijskog albuma "Na putu" koji je osvojio Porina za najbolji album rock glazbe. Psihomodo Pop , jedan od naših najdugovječnijih bendova uz čije pjesme su odrastali mnogi punkeri, rockeri i blueseri sljedeće godine ulazi u 40-u, ali i dalje stvara vrhunsku glazbu i isijava zavidnu energiju. Nakon tri godine od promocije 11. studijskog albuma "Digitalno nebo" vraća se u Tvornicu Kulture u kojoj će presjekom pjesama koje su obilježile 39 godina karijere okruniti odličnu ovogodišnju koncertnu sezonu.

Ulaznice za November Fest u Tvornici Kulture mogu se nabaviti putem online sustava Eventim i Entrio te na njihovim ovlaštenim prodajnim mjestima, kao i u Tvornici Kulture , Mrav Burger & Beer Baru , Galeriji Erdeljac . Jednodnevne ulaznice dostupne su po pretprodajnoj cijeni od 100 kn (13,27 eur) do 3.11.22., a, ako ih ostane, od 4.11.22. ulaznice ćete moći nabaviti po cijeni od 120 kn (15,93 eur). Festivalske ulaznice za tri dana festivala možete nabaviti po pretprodajnoj cijeni od 270 kn (35,84 eur) do 3.11.22., a, ako ih ostane, od 4.11.22. moći ćete ih nabaviti po cijeni od 300 kn (39,82 eur). Važno je napomenuti da će festivalske ulaznice biti prenosive na drugu osobu . Osobe u invalidskim kolicima ulaze besplatno, a pratnja mora imati ulaznicu. Djeca do 7 godina ulaze besplatno uz pratnju roditelja koji mora imati ulaznicu.