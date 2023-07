Putovanje s ograničenim proračunom: vodič za jeftina putovanja

Uz pažljivo planiranje i istraživanje cijena karata i smještaja možete uživati u nevjerojatnim avanturama čak i s puno manje novca..

Putovanja vam uvijek pružaju nevjerojatno iskustvo, ali mnogi smatraju da su financijske prepreke jednostavno nepremostive. No, ne brinite! U nastavku teksta donosimo vam vodič za niskobudžetna putovanja koji će vam pokazati kako planirati i uživati u putovanjima za manje novca. Slijedite naše savjete i otkrijte da avanture mogu biti pristupačne za svakoga.

Kako pronaći jeftine letove?

Budite fleksibilni kada je u pitanju odabir datuma putovanja. Cijene avionskih karata i smještaja često variraju ovisno o sezoni i danu u tjednu. Putovanjem izvan sezone možete značajno uštedjeti na troškovima. Osim toga, ako možete, radije birajte putovanja preko tjedna umjesto preko vikenda jer su cijene često niže. Dakle, ako tražite karte za avion Osijek Split, provjerite kako se kreću cijene pojedinih aviokompanija tijekom određenih dana u tjednu.

Foto:

Koju tražilicu za letove koristiti?

Namjenske tražilice za letove kao što je eSky.hr omogućuje vam brzo i lako pronalaženje aviokarata te uspoređivanje njihovih cijena. Jednostavno pretražite letova uzimajući u obzir više datuma. Možete upisati općenite podatke poput mjesta polaska i željenog vremenskog raspona, a tražilice će vam prikazati najpovoljnije ponude za različite datume i destinacije. Na ovaj način ćete pronaći najpovoljnije ponude te ćete lakše odabrati najbolje vrijeme za putovanje.

jesu li cijene u sezoni jako visoke?

Što je potražnja veća za pojedinim uslugama, to su i cijene veće. Po tom principu funkcionira i turizam. Dakle, ako želite putovati jeftinije, razmislite o putovanjima izvan sezone. U sezoni je uvijek sve najskuplje. Ljetovalište je prepuno turista, a cijene smještaja, usluga i hrane rastu do neviđenih razmjena. Dakle, ste oduvijek željeli posjetiti Beograd i popeti se na Kalemegdan, provjerite kakve su cijene za Split Beograd avion tijekom ljetnih, ali i tijekom proljetnih mjeseci pa ćete vidjeti razliku.

Ograničite svoju prtljagu

I sami znate da kada putujete nastojite imaju što manje prtljage sa sobom. To je osobito važno ako putujete avionom. Gotovo svaka aviokompanija u cijenu karte ima uključenu ručnu prtljagu, nekad čak i dvije manje u koju možete spremiti sve svoje stvari. Ponesite samo osnovno što vam je potrebno. Tako će vas izaći puno jeftinije, a osim toga, nećete morati biti u redu za predaju prtljage niti je nositi sa sobom čitavo vrijeme do smještaja.

Putujte u većoj grupi i uštedite

Ne pokušavamo vas odgovoriti od solo putovanja ili putovanja u dvoje. Mnogi ih obožavaju i u tome, naravno, nema ništa loše. No, ako imate priliku putovati u većem društvu, to može biti dobra ideja kako za atmosferu tijekom putovanja, tako i za vaš novčanik.

Foto:

Kako pronaći pristupačni smještaj?

Pod pretpostavkom da pronađete let s pristojnom cijenom, smještaj će vjerojatno biti najveći pojedinačni trošak na vašem putovanju. Traženje smještaja ponekad je ugodna faza planiranja putovanja - pogotovo ako opća razina cijena u određenom mjestu nije zastrašujuća. Smještaj je trošak koji može značajno utjecati na vaše ukupne putne troškove. No, cijena ne smije biti jedini kriterij na koji morate obratiti pozornost prilikom rezervacije. Lokacija također igra veoma važnu ulogu. Imajte na umu to da jeftini smještaj na lošoj lokaciji može u konačnici stvoriti više troškova od malo skupljeg smještajnog objekta smještenog u središtu mjesta. Naime, novac koji uštedite na smještaju potrošit ćete na prijevoz do pojedinih atrakcija, a izgubit ćete i dosta vremena na putovanja koje je na ovakvim višednevnim putovanjima zlata vrijedno.