Razgovarali smo sa stručnjakinjama: Želite li zaštititi djecu, najvažnije je preventivno djelovanje

U svijetu gdje na internetu uz korisne i zanimljive sadržaje postaje sve teže izbjeći i one rizične, od online kockanja, cyberbullyinga pa sve do potencijalnog razvoja ovisnosti videoigrama, rizične komunikacije na društvenim mrežama i slično. Mladi su svim tim rizicima najizloženiji, pa je univerzalni preventivni program koji će se baviti zaštitom djece i prevencijom rizičnog ponašanja u online/virtualnom okruženju bio prijeko potreban.

U takvom okruženju, odgojno obrazovnim stručnjacima nužno je cjeloživotno učenje, tako da svi mi koji radimo s djecom trebamo kvalitetne edukacije i stručna usavršavanja. Potrebna su nam kako bismo mogli pomoći djeci i stvoriti uvjete u kojima oni unaprjeđuju svoje socijalno-emocionalne vještine, postaju otporniji na rizične okolnosti te se lakše nose s izazovima koji su pred njima. A to se posebno odnosi na digitalne tehnologije", napominje Dumančić Vranješ.

U ovih 20 godina rada, iz iskustva mogu reći da se uvjeti odrastanja i društvene okolnosti rapidno mijenjaju. To je osobito vidljivo posljednjih deset godina, a razvoj i dostupnost digitalnih tehnologija su tome doprinijele i imaju veliki utjecaj na život djece i mladih", dodaje.

Kod dječaka, s druge strane, možda je prisutniji problem da sve više vremena provode igrajući videoigre. Povlače se s igrališta, a sve više vremena provode u svojim sobama, posvećeni videoigrama. Nakon što je prekomjerno igranje videoigara i službeno priznato kao vrsta ovisnosti i uvršteno u međunarodnu klasifikaciju bolesti i srodnih zdravstvenih problema kao ovisnost, sve te situacije osvijestile su i kod mene potrebu za pohađanje empirijski zasnovane i znanstveno utemeljene edukacije koja će pomoći da se uhvatimo u koštac tako da možemo pomoći djeci koja su tome najizloženija", objašnjava naša sugovornica.

Prije nego što se pojavio preventivni program 'Alati za moderno doba', nije bilo znanstveno utemeljenog preventivnog programa ponašajnih ovisnosti u online okruženju koji je utemeljen na znanstvenim spoznajama koji bi nam u tome pomogli. I zato kada sam saznala da je Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u suradnji s Hrvatskim Telekomom pripremio preventivni program 'Alati za moderno doba' koji je baš takav, evaluiran i učinkovit u praksi, znanstveno utemeljen preventivni program iza kojeg stoje iskusni stručnjaci u tom području, nisam se dvoumila. Htjela sam se uključiti i sudjelovati kako bih i sama stekla znanja i vještine koje će mi pomoći da pomognem učenicima u svemu što ih čeka u virtualnom okruženju", dodaje.

Martina Dumančić Vranješ polazila je edukaciju za preventivni program 'Alati za moderno doba' u proljeće 2024. godine u Dubrovniku, a predavači su bili prof. dr. sc. Neven Ricijaš, izv. prof. dr. sc. Martina Lotar Rihtarić, dr. sc. Sabina Mandić te socijalna pedagoginja Sanja Radić Bursać, članovi projektnog tima koji su ujedno i autori programa.

Kroz edukaciju preventivnog programa 'Alati za moderno doba', osim usvajanja novih znanja i vještina, prolazi se i kroz iskustvenu provjeru tih novostečenih vještina. Jedan od načina je i da se stavljamo u ulogu mladih, nastojeći proživjeti sve što oni doživljavaju iz njihove perspektive. Postala sam još svjesnija da mladima koji danas prolaze kroz adolescenciju nije nimalo lako. Nalaze se u turbulentnom razdoblju adolescencije kada intenzivno tragaju za vlastitim identitetom. Teško im je ostati autentičan i otporan na sve izazove i rizike koje virtualni svijet nudi", podsjeća naša stručnjakinja.

Kako djeca i mladi reagiraju na radionice preventivnog programa 'Alati za moderno doba'?

Stoga je najvažnije u komunikaciji s djecom i mladima da ih netko sasluša, ali stvarno sasluša, da pokaže istinsko razumijevanje, tako da djeca steknu povjerenje. Da čujemo njihove osjećaje i misli, da ih razumijemo i budemo jedan od zaštitnih čimbenika na njihovom putu odrastanja. Mi odrasli moramo shvatiti da djeca, kada se i izlažu nekim opasnostima u digitalnoj sferi, to ne rade to namjerno. Čine to zato što što neke svoje interese ili potrebe za razonodom i zabavom nisu znali zadovoljiti drugačije. I na taj način su se možda i doveli u nekakvu opasnost", objašnjava Dumančić Vranješ.

Dakle, preventivni program je psihoedukativnog karaktera, a postavljen je kao socio-emocionalno učenje, i kroz taj proces se usvajaju znanja i vještine koja se prenose djeci kako bi mogli razumjeti i upravljati emocijama, postavljati realne ciljeve, donositi odgovorne odluke i izbore. Naš cilj je da djelujemo prije nego što se problem javi i postane ozbiljan", objašnjava.