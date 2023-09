Razmišljate o preuređenju doma, ali želite da vaš dom bude energetski učinkovit?

Teme o kojima se najviše priča posljednje vrijeme, pa i kad su interijeri u pitanju, su održivost, energetski balans i briga o prirodi. Globalni trendovi nalažu da svoje domove prilagodimo potrebama modernog doba, a mnogi su to već učinili u želji da stan ili kuća u kojoj provode najviše vremena dnevno budu energetski efikasniji, održiviji, a samim time i isplativiji za život. Svaki dom može biti zdraviji i ljepši, a uz ove savjete stručnjaka možete otkriti kako to postići.

Uskoro stižu hladniji dani koje ćemo većinski provoditi u zatvorenom, kod kuće, no zbog toga ne smije patiti naše zdravlje, niti raspoloženje. Uživati u sunčanom vremenu i svježem zraku može se i u udobnosti vlastitog doma, a o važnosti benefita dnevne svjetlosti i svježeg zraka slažu se podjednako medicinski stručnjaci i arhitekti.

Energetski certifikat nešto je što obavezno morate tražiti prilikom gledanja stanova za kupnju ili nabaviti za postojeći stan. Dobrim energetskim razredom smatra se razred C u koji pripadaju nove zgrade, no to ne znači da ne trebate ciljati da vaš dom ima oznaku A++ - život u takvim kućanstvima je održiv i isplativiji, a jednostavno ga je postići.