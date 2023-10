SAJAM INDIZAJN: Dođite na kreativne radionice i naučite kako imati dom kao iz magazina

InDizajn sajam , koji se po peti puta održava u zagrebačkoj Areni od 23. do 25. rujna u organizaciji Mirjana Mikulec interijera i RTL Hrvatske okupit će brojne izlagače koji će predstaviti najnovije trendove u svijetu uređenja doma i poslovnih prostora. Tradicija je postala da se u sklopu sajma održavaju i kreativne radionice , pa one ni ove godine neće izostati. Vjerujemo da će se, kao i prethodnih godina, za radionice na 5. InDizajn sajmu, tražiti mjesto više. Za ovakav interes postoji puno dobrih razloga.

Prije svega. posljednjih nekoliko godina uređivanje interijera mnogima se pretvorilo u hobi, a DIY (Do It Yourself) aktivnosti postale su popularnije nego ikad. U velikoj mjeri je to zahvaljujući i društvenim mrežama na kojima takav sadržaj ima milijunske preglede. Stoga su radionice idealan način kako steći nove vještine i umijeća, dobiti korisne savjete i naučiti nešto novo iz svijeta interijera. Također, naši polaznici su prepoznali kvalitetno vodstvo u radionicama i svjesni su da savjet stručnjaka kao i poneki tips and tricks vrijedi zlata.