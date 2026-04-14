Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Promo
Oglas

Sezona zabave počinje već u travnju: Dalmaland otvara vrata 25.04., a uskoro stiže i Festival prijateljstva

Dalmaland, najveći tematsko-zabavni i vodeni park u Dalmaciji, i ove godine otvara svoja vrata već krajem travnja. Nova sezona službeno počinje 25. travnja, kada park kreće s radom, a posjetitelji će ga moći posjetiti već prvi vikend – u petak i subotu, 25. i 26. travnja.

Promo
14.04.2026 09:44
Dalmaland
Dalmaland FOTO: Promo

Smješten u neposrednoj blizini Biograda na Moru, Dalmaland iz godine u godinu potvrđuje status jedne od najatraktivnijih destinacija za obiteljski izlet, jednodnevni bijeg na more ili organizirani dolazak s društvom.

Idealna ideja za proljetni vikend na moru

Otvaranje Dalmalanda dolazi u idealnom trenutku za sve koji traže kratki odmor i promjenu okruženja. Proljetni mjeseci donose ugodne temperature i opušteniju atmosferu bez ljetnih gužvi, što posjet parku čini još ugodnijim.

Dalmaland
Dalmaland FOTO: Promo

S više od 40 atrakcija raspoređenih u tematske cjeline poput Svemira, Gusarskog grada i Divljeg zapada, Dalmaland nudi sadržaj za sve generacije, od najmlađih do onih željnih adrenalina. Posjetitelji mogu uživati u rollercoasterima, vodenim atrakcijama, obiteljskim vožnjama i brojnim zabavnim sadržajima koji garantiraju cjelodnevni boravak ispunjen aktivnostima.

Više informacija o radnom vremenu, atrakcijama i planiranju posjeta dostupno je na službenoj stranici.

Dalmaland
Dalmaland FOTO: Promo

Nova sezona donosi još bogatiji sadržaj

I u 2026. godini Dalmaland nastavlja s razvojem sadržaja, a jedan od glavnih aduta ostaje prošireni Dino park. Ova atrakcija posebno je popularna među mlađim posjetiteljima, ali i svima koji žele doživjeti šetnju kroz prapovijesni svijet uz realistične modele dinosaura i atraktivne efekte.

Dalmaland tako i ove sezone potvrđuje svoju poziciju kao mjesto koje spaja zabavu, druženje i jedinstvena iskustva na otvorenom.

Dalmaland
Dalmaland FOTO: Promo

Produženi vikend i Festival prijateljstva u Biogradu

Odmah nakon vikenda otvorenja, početak svibnja donosi dodatni razlog za dolazak na ovo područje. U Biogradu na Moru od 1. do 3. svibnja održava se Festival prijateljstva, poznat i kao "slovenski vikend", koji svake godine okuplja velik broj posjetitelja iz regije.

Dalmaland
Dalmaland FOTO: Promo

Taj period idealan je za kombiniranje boravka u gradu i posjeta Dalmalandu, koji predstavlja jednu od glavnih atrakcija u okolici. Spoj događanja u destinaciji i cjelodnevne zabave u parku čini ovu kombinaciju posebno atraktivnom za obitelji, grupe prijatelja i sve željne aktivnog odmora.

Dalmaland
Dalmaland FOTO: Promo

Početak sezone koji se ne propušta

Otvaranjem krajem travnja, Dalmaland najavljuje još jednu sezonu ispunjenu zabavom, druženjem i novim doživljajima. Bilo da planirate kratki vikend izlet, produženi boravak na moru ili jednodnevni bijeg iz svakodnevice, prvi radni vikend parka idealna je prilika za početak proljetnih avantura.

