Škola i posao kreću: kako podići imunitet djece i odraslih

Jesen pred vratima – vrijeme izazova za organizam
Kako bismo cijeloj obitelji olakšali ovaj prijelaz, važno je pripremiti organizam na vrijeme.
U nastavku donosimo provjerene načine kako prirodno i učinkovito ojačati imunitet – od ključnih vitamina i minerala, preko dodataka prehrani, do podrške u borbi protiv stresa i umora.
Vitamini i minerali kao temelj snažnog imuniteta
Naš imunološki sustav funkcionira kao obrambeni mehanizam koji neprekidno radi. Kako bi bio snažan, potreban mu je pravilan unos vitamina i minerala. Oni nisu samo dodatak prehrani, već nužna podrška svakodnevnom zdravlju.
Vitamin C – poznat kao najvažniji saveznik protiv prehlada. Sudjeluje u stvaranju kolagena, pomaže zacjeljivanju tkiva i jača otpornost organizma.
Vitamin D – ključan za pravilno funkcioniranje imuniteta, posebno u jesenskim mjesecima kada ga zbog manjka sunčeve svjetlosti unosimo premalo.
Vitamin B12 – doprinosi stvaranju energije, smanjuje osjećaj umora i iscrpljenosti te podržava rad živčanog sustava.
Cink i selen – minerali koji pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa i potiču normalno funkcioniranje imuniteta.
Redovita i uravnotežena prehrana može pokriti dio potreba, ali često je izazovno unijeti dovoljne količine samo hranom. Tada pomažu vitamini za imunitet i prirodni minerali za obranu organizma koji osiguravaju optimalan unos hranjivih tvari.
Praktičan savjet: Dodajte više citrusnog voća, orašastih plodova i ribe u jesenski jelovnik. Na taj način prirodno unosite vitamine i minerale, a dodaci prehrani mogu poslužiti kao sigurna podrška kad prehrana nije dovoljna.
Dodaci prehrani u borbi protiv stresa i umora
Jesen često znači i veći pritisak – školske obaveze, rokovi na poslu i ubrzani tempo života povećavaju stres, što se direktno odražava na imunitet. Tada su nam potrebni dodaci prehrani koji pomažu organizmu da se lakše nosi s izazovima.
Multivitamini osiguravaju širi spektar vitamina i minerala u jednoj formuli, što je idealno za sve koji žele praktično rješenje.
Kombinirani dodaci koji povezuju vitamine, minerale i biljne ekstrakte mogu biti korisni u razdobljima iscrpljenosti.
Za sve koji žele dodatnu podršku postoje multivitamini za energiju i otpornost, a u trenucima povećanog stresa pomažu i najbolji dodaci prehrani u borbi protiv stresa. Na taj način tijelu pružamo potrebne resurse kako bi se lakše izborilo sa svakodnevnim izazovima.
Praktičan savjet: Ako primijetite da vas iscrpljuje svakodnevni ritam, pokušajte uvesti kratke pauze za šetnju ili istezanje tijekom radnog dana. Redovita tjelesna aktivnost smanjuje razinu stresa i pozitivno utječe na imunitet.
Imunitet po dobnim skupinama i životnim fazama
Djeca – osjetljivija na kolektive
Polazak u vrtić ili školu znači češće izlaganje virusima. Dječji imunitet tek se razvija, pa su prehlade i viroze česte. Osim zdrave prehrane i dovoljno sna, korisni su i sirupi, kapi te dječji multivitamini. Pritom mogu pomoći vitamini za djecu koji su posebno prilagođeni mlađima.
Praktičan savjet za roditelje: Osigurajte djeci redovite obroke bogate povrćem i voćem te uvedite večernju rutinu odlaska na spavanje u isto vrijeme kako bi imunitet imao podršku kroz odmor.
Trudnice i dojilje – posebna briga o imunitetu
Trudnoća i dojenje zahtijevaju poseban pristup jer nisu svi dodaci u potpunosti sigurni. U tom periodu preporučuju se prirodni i certificirani proizvodi koji su dokazano sigurni za mamu i bebu. Posebno su važni folna kiselina, vitamin D i omega masne kiseline. Više o opcijama može se pronaći kroz dodatke prehrani za trudnice.
Praktičan savjet za trudnice: Uključite u dnevnu rutinu kratke šetnje na svježem zraku i lagane vježbe istezanja, što može poboljšati i opće stanje organizma i otpornost.
Starije osobe – podrška oslabljenom imunitetu
S godinama imunitet prirodno slabi, a organizam teže reagira na infekcije. Upravo zato je kod starijih važno redovito unositi vitamine, minerale i dodatke koji podupiru obrambeni sustav.
Praktičan savjet za starije: Osigurajte dovoljan unos tekućine i lagane oblike aktivnosti poput šetnje ili laganog istezanja. Time se poboljšava cirkulacija i ukupna otpornost organizma.
Snaga prirode – biljni pripravci i pčelinji proizvodi
Prirodna rješenja stoljećima su oslonac u očuvanju zdravlja. Matična mliječ, propolis, biljni sirupi i sokovi bogati su nutrijentima i antioksidansima.
Matična mliječ za imunitet doprinosi vitalnosti i otpornosti.
Sirupi za imunitet za djecu olakšavaju svakodnevnu brigu o zdravlju najmlađih.
Prirodni sokovi za imunitet sadrže vitamine i biljne ekstrakte koji jačaju otpornost.
Biljni dodaci za imunitet nude podršku kroz moć ljekovitog bilja.
Praktičan savjet: Uvedite jednostavne kućne rituale poput toplog čaja s medom ili kratke šetnje nakon večere. Male navike često čine veliku razliku u jačanju imuniteta.
Ojačajte obiteljsku rutinu
Na kraju, valja naglasiti da niti jedan dodatak prehrani ne može zamijeniti osnovne stupove zdravlja – uravnoteženu prehranu, kvalitetan san i redovito kretanje. Kada se tomu pridruže ciljano odabrani vitamini, minerali i prirodni pripravci, otpornost cijele obitelji raste.
Praktični prijedlozi za svakodnevicu:
Planirajte tjedne jelovnike i uključite više sezonskog povrća.
Dogovorite obiteljske šetnje vikendom kako bi svi bili aktivni.
Uvedite digitalni detox" barem sat vremena prije spavanja kako bi san bio kvalitetniji.
