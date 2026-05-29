Skriveni svijet koralja zaživio u Aquariumu Pula

Koraljni grebeni, ekosustav koji znanstvenici nerijetko nazivaju prašumama mora", dobili su svoju pozornicu u srcu Pule. U prostoru baterije San Giovanni u Aquariumu Pula svečano je otvorena multimedijalna izložba Canon World Unseen, prateći postav nove stalne izložbe Tropski koraljni greben". Riječ je o suradnji tvrtke Canon i Aquariuma Pula koja na inovativan i inkluzivan način otkriva ljepotu, složenost i ranjivost svijeta koji većini ostaje nevidljiv.

Posjetitelje već na ulazu na izložbu World Unseen dočekuju velike zidne tapete s otisnutim koraljnim motivima, koje je izradio zagrebački partner Magis Wall, stvarajući dojam zarona prije nego što ga izložba doista i ponudi. U središtu iskustva nalazi se VR video koji gledatelje spušta u podvodni svijet koralja, dok reljefne i lentikularne fotografije, sadržaji na Brailleovu pismu, audio priče te animirani sadržaji za najmlađe čine postav dostupnim širokom krugu publike. Poruka je jasna: iako su često nevidljivi, koraljni grebeni ključni su za stabilnost morskih ekosustava i život milijuna ljudi.

Izložba je dio Canonove globalne inicijative World Unseen, kojom tvrtka snagom vizualnog izraza otkriva skrivene svjetove i upozorava na teme održivosti. Upravo su Canonove kamere zabilježile rijedak trenutak spolnog razmnožavanja koralja – prirodni fenomen koji se odvija svega nekoliko noći godišnje. Fotografije potpisuje Jamie Craggs, istaknuti stručnjak za razmnožavanje koralja, glavni akvarijski kurator u Horniman Museum and Gardens i suosnivač organizacije Coral Spawning International (CSI). Ta je organizacija pokrenula i pionirsku inicijativu Coral Matchmaking, osmišljenu za zaštitu ključnih morskih ekosustava te obnovu i očuvanje grebena u uvjetima klimatskih promjena. Zahvaljujući istraživanjima CSI-ja i naprednoj Canonovoj tehnologiji, mriještenje koralja danas je moguće zabilježiti na mikrorazini, kao nikada prije. Znanstvenicima to omogućuje dublji uvid u procese razmnožavanja te uparivanje" različitih vrsta koralja u laboratorijskim uvjetima, s ciljem stvaranja otpornijih varijanti koje se potom postupno vraćaju u prirodno okruženje.

Stalni postav Tropski koraljni greben" čine tri velika bazena ukupnog volumena 65 m, koji kroz boje, oblike i složene odnose morskih organizama prikazuju raznolikost tropskih grebena. U prostoru za uzgoj koralja (coral nursery) posjetitelji mogu pratiti njihov rast i razvoj u kontroliranim uvjetima. Iako su dom za gotovo četvrtinu svih morskih vrsta, koraljni su grebeni danas ozbiljno ugroženi zbog klimatskih promjena, onečišćenja i drugih pritisaka. Suradnja na ovom projektu za Canon predstavlja priliku da kroz tehnologiju, vizualnu interpretaciju i inkluzivna rješenja doprinesemo boljem razumijevanju morskih ekosustava i približimo javnosti trud koji na očuvanju koralja ulažu stručnjaci diljem svijeta", istaknuo je Goran Marković, direktor Canon Croatia d.o.o. i direktor B2C poslovanja za regiju Adria u tvrtki Canon. Dodao je kako izložba postaje dugoročna platforma za edukaciju i podizanje svijesti o očuvanju mora i bioraznolikosti.

Za Aquarium Pula otvorenje označava važan trenutak. Objedinjuje godine stručnog rada, istraživanja i razvoja u postav koji je istovremeno edukativan, vizualno atraktivan i snažno usmjeren na očuvanje mora", poručila je dr. Milena Mičić, direktorica i osnivačica Aquariuma Pula, naglasivši želju da se posjetiteljima približi ne samo ljepota grebena, nego i kompleksnost sustava potrebnih za njihov opstanak. Vođen filozofijom Kyosei – zajedno živjeti i raditi za opće dobro" – Canon kroz inicijativu World Unseen već dulje vrijeme nastoji skrivene priče učiniti dostupnima što široj publici. Suradnja s Aquariumom Pula, u vremenu kada su grebeni izloženi sve većim pritiscima, potvrđuje da promjena počinje razumijevanjem.

Izložbu je moguće obići u sklopu radnog vremena Aquariuma Pula, svakoga dana od 9 do 20 sati, a od 1. lipnja do 21 sat. Posljednji ulaz je sat i pol prije zatvaranja.