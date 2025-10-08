Slavonija slavi svoju baštinu: drugi Pogača Fest u znaku 20 godina Veselih Šokica i okusa koji spajaju tradiciju i budućnost

Pogača Fest počinje u subotu u 10 sati svečanom povorkom s 20-metarskom šokačkom pogačom, upečatljivim prizorom koji će biti prijavljen za Guinnessovu knjigu rekorda. Tijekom dana posjetitelje očekuju degustacije, kulturno-umjetnički nastupi, povorka konjanika i hrvatskih ovčara, povorka bajkera i bogat glazbeni program uz Vesele Šokice i Tamburaški sastav SAN. Vrhunac zajedništva donosi u 14 sati veliko šokačko kolo, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika u izboru najbolje pogače koje će predvoditi poznati chef Tomislav Špiček, te podjela zahvalnica.

Posebnu simboliku ovogodišnji festival nosi jer se obilježava i 20. rođendan ženske pjevačke skupine Vesele Šokice, koje su svojim entuzijazmom inicirale postupak zaštite šokačke masne pogače, ovog vrijednog dijela kulinarske baštine. Upravo njihova ideja danas spaja Prošlost i Budućnost – od starih recepata naših baka do novih interpretacija koje tradiciju približavaju mladim generacijama.