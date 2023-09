Smile studio - stručnjaci za osmijeh na riječkoj adresi

Dr. Tamara Kovačević Mikšić od početaka svoje karijere pa sve do danas kontinuirano pohađa edukacijske seminare kako bi svojim pacijentima pružila prvorazrednu stomatološku uslugu, a dr. Damir Mikšić, svoje je znanje nadogradio edukacijama u inozemstvu (Milano, Beč, Berlin, Lisabon...) radeći uz bok svjetski priznatih profesora kao što su dr. Lindhe, dr. Dragoo, dr. Jovanovich, dr. Malo, dr. Anitua i mnogih drugi. Oboje su članovi Hrvatske stomatološke komore dok je Dr. Damir Mikšić specijalizirao regenerativnu stomatologiju u Berliu u prestižnoj Charite ...... član hrvatskog društva za implantologiju te vlasnik licenci za niz implantoloških sustava. Također, među prvima u Hrvatskoj stekao je licencu za PRGF tehnologiju .

Smile studio je obiteljska ordinacija i to se osjeti na svakom koraku. U Smile studiju posebno je važan individualni pristup pacijentu , kako bi u potpunosti razumjeli želje vezane za budući da novi osmijeh . Svakom pacijentu posvećuje se dovoljno vremena kako bi pacijent znao kako i zašto će se odraditi određeni zahvat.

All On 4 Rijeka

Svaki stomatolog u timu opredijelio se za specijalizaciju u jednom ili najviše dva područja stomatologije, što omogućuje da probleme pacijenta uvijek rješava najkvalificiraniji liječnik. Bezbolno i antistresno iskustvo je nit vodilja za svakog pacijenta koji uđe u Smile studio ordinaciju, jer svi znamo kako stresan i neugodan može biti posjet stomatologu, zbog čega mnogi preskaču obavezne preglede i tako onemogućuju rješavanje svojih problema te se dovedu do situacije da posjete stomatologa onda kada više nema puno pomoći . Upravo zbog toga ordinacija je dizajnirana da vas kod svakog posjeta maksimalno opusti, dok je ipak najbitniji dio taj, što svi stomatolozi prilikom zahvata upotrebljavaju anesteziju kako bi omogućili bezbolne zahvate. U Smile studiju također smatraju kako je prevencija bolja od liječenja , zbog čega posebnu pažnju posvećuju edukaciji svojih pacijenta s ciljem očuvanja zdravlja usne šupljine.

Pacijenti u Smile studio dolaze zbog mnogih razloga, od prevencije i redovitih pregleda pa sve do rješavanja većih problema kao što su nedostatak zubi ili estetska promjena osmijeha .

all on 4 koncept

Ne čudi zašto je upravo implantologija , koja obuhvaća ugradnju implantata kod nedostatka jednog zuba ili izradu cijele proteze odnosno "all on 4 koncept", jedna od najpopularnijih usluga u Smile studiju. Razlog tome je dr. Damir Mikšić koji je priznati stručnjak i specijalist u ovoj grani stomatologije te posjeduje rijetki certifikat od strane Nobel Biocare-a recommended clinic for Nobel Biocare implants" , koji pacijentima osigurava vrhunske rezultate i jamči 100% uspjeh terapije neovisno o kojem se problemu nedostatka zuba radi.