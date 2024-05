Spektakularna rođendanska zabava brenda Borotalco za sve generacije

U sklopu Žute srijede posjetitelji zagrebačkog shopping centra City Center one West imali su prilike sudjelovati u uistinu jedinstvenom događanju – u rođendanskoj proslavi talijanskog branda Borotalco. A nije to bio tek neki rođendan - Borotalco je proslavio 120. obljetnicu i to brojnim interaktivnim aktivacijama, nagradama i inspiracijama za sve generacije. A tulum je doista bio za pamćenje!

Interaktivni rođendanski spektakl

Sve zaljubljenike u ovaj prestižni talijanski brend na samom ulazu u City Center dočekao je interaktivni Go2Digital ekran pozivajući ih na fotografiranje u zagrljaju, prilikom čega se pojavio Borotalco filter, odnosno efekt eksplozije bijelog talk pudera koji ih je obavio. Digitalni ekran ostao je aktivan i nakon eventa – kako ovaj, tako i još mnogi diljem grada a tako će biti sve do kraja svibnja.

Osim ovog Borotalco interaktivnog digitalnog ekrana, i Borotalco corner privlačio je pažnju prvenstveno velikom digitalnom kockom s 3D animacijom. Inovacija Go2Digital-a oduševila je prolaznike radi svoje anamorfne animacije. Borotalco dezodorans iskočio" je iz ekrana pomoću optičke iluzije te razveselio mnoge prolaznike, a osobito one s djecom.