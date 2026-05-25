Špiček i Laura Gnjatović pripremali BBQ Burger & Tortilla set, a jedan trenutak ukrao je show

Nova sezona gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR već je pokazala da ne igra samo na provjerene klasike. Uz miris dima i dobro poznate okuse, donosi i ideje koje tradicionalnim BBQ favoritima daju zanimljiv, moderniji zaokret. U novoj epizodi chef Špiček ugostio je Lauru Gnjatović, pobjednicu izbora Miss Universe Hrvatske koja je odmah otkrila da iza glamurozne titule stoji i sasvim drugačiji životni i profesionalni poziv, onaj medicinske sestre u hitnoj službi.

icon-expand BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Razgovor je vrlo brzo otišao u smjeru, naravno hrane. Laura je priznala da, iako je iz Zadra, priprema roštilja joj ipak nije jača strana. "Ja sam više onako, za pripremu salate. Ali, zapisujem", najavila je odmah svoju spremnost da ovu priliku i sudjelovanje u BBQ majstorijama sa Špičekom iskoristi za savladavanje novih kulinarskih vještina. Špiček je ovoga puta odlučio pripremiti burger na malo drugačiji način. Umjesto klasičnog peciva, Beef Burger TANN završio je u tortilji, uz topljeni cheddar, svježe povrće i rashlađenu SPAR Coleslaw salatu. Kapula kao ozbiljna tema Dogovor oko zadataka brzo je pao, a Laura je odmah pokazala da ipak ima jasne stavove kad je hrana u pitanju. Originalni recept, po njezinom mišljenju, tražio je više kapule. Dok su pripremali sastojke, razgovor je skrenuo i na Laurin novi životni ritam, putovanja i obaveze koje dolaze s titulom.

icon-expand BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

"Bilo bi sjajno da imam privatnog kuhara, ali to je dvosjekli mač. Ne bih stala u kadar da si mi ti chef", našalila se. Kad je tema došla do burgera i koliko ih treba peći, Špičeka je zanimalo kako ih Laura voli. "Medium rare", odgovorila je bez puno razmišljanja.

Sastojci:

- Beef Burger TANN - SPAR Britischer Cheddar cheese - SPAR Tortilje - Vrtovi Hrvatske Ljubičasti luk - Natur*pur Cherry rajčice - S-BUDGET Rukola - SPAR HOT Ketchup - S-BUDGET Umak od češnjaka - SPAR Suncokretovo ulje - SPAR Šareni papar - SPAR Krupna Morska sol

icon-expand BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Za prilog:

- SPAR BBQ Coleslaw salata

Priprema:

Laura je narezala na ploške rajčicu i ljubičasti luk, a rukola je već čekala za završno slaganje. U međuvremenu je chef Špiček na zagrijani roštilj stavio Beef Burger TANN pljeskavice, koje su se pekle nekoliko minuta sa svake strane, a pred sam kraj dobile su i sloj svježe naribanog cheddara kako bi se sir lijepo otopio. Kratko su zagrijali i tortilje, pa je uslijedilo slaganje finalnog jela. Na tortilju je prvo stigao burger sa sirom, a zatim rukola, ljubičasti luk i svježa rajčica. Laura je tijekom pripreme dobila još jednu vlastitu specijalizaciju. "Ti ćeš biti zadužena za umak od ketchupa sa češnjakom", odlučio je Špiček, što je Laura prihvatila bez oklijevanja. "Može, ja ću biti sos master", spremno je odgovorila.

icon-expand BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Finalni touch bio je upravo Laurin umak, kojim su začinili burgere prije nego što su ih zatvorili drugom polovicom tortilje i poslužili uz dobro rashlađenu SPAR Coleslaw salatu.

Laurino priznanje Špičeku sve je nasmijalo