Špiček je pokazao kako napraviti pikantne štrudlice od trgane junetine koje ćete htjeti jesti kada god gledate tekmu

Naš chef i njegov gost su podijelili zadatke u kuhinji pa dok je chef pripremao TANN trganu junetinu za pećnicu, Jan je sjeckao mladi luk. Meso ide u pećnicu na 15 do 20 minuta na 200 C", objasnio je Špiček. Može, može! Taman toliko imamo dok ne počne tekma. 'ajmo!", složio se Jan kroz smijeh.

U trećoj epizodi ovog navijačkog specijala našem se chefu pridružio Jan Kerekeš , poznati kazališni, televizijski i filmski glumac, kojemu je Špiček odmah najavio kakva ga gastronomska poslastica danas čeka. Imamo trganu junetinu, grah, kukuruz, mladi luk, razne začine i kore za štrudle da to bude malo na zagorski", nabrojao je glavne sastojke za svoj današnji specijalitet.

Nakon specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR , povodom europskog prvenstva krenuo je kulinarski specijal Kuhamo i navijamo sa Špičekom by SPAR u kojem naš chef Tomislav Špiček pokazuje kako pripremiti fina, brza i jednostavna jela za uživanje u nogometu.

Sada je sve bilo spremno za motanje štrudlica. Špiček je pokazao kako rasporediti nadjev na komade vučenog lisnatog tijesta. Smjesom od bijelog brašna i vode premažemo vrhove tijesta", objasnio je Špiček dok je pokazivao svojem gostu kako pravilno zamotati štrudlu. Nakon toga se Jan okušao u izradi štrudlica i to s popriličnim uspjehom. Iz prve", razveselio se.

"To je to, sada može u pećnicu na 200 C na 20 minuta", zaključio je. Pečene štrudlice od trgane junetine s grahom i kukuruzom serviraju se s nasjeckanim mladim lukom i korijandrom koji će ovoj deliciji dati dodatnu svježinu. Špičeku i njegovom gostu Janu sada je samo preostalo da uživaju.

"Odlično. Ja bih iskoristio priliku i prvo pozdravio svoju kćer, a zatim i svoju suprugu koja će prva probati ovaj specijalitet", zaključio je Jan na kraju.

Sastojci:

500 grama TANN trgane junetine

S-BUDGET Svježe vučeno tijesto

100 grama S-BUDGET slatkog kukuruza

100 grama kuhanog crnog graha

DESPAR Passata od rajčice

100 grama S-BUDGET mozzarelle

100 grama naribanog cheddar sira

chilli papričice

1 žličica SPAR origana

1/4 SPAR kumina

SPAR Natur*pur svježi korijandar

mladi luk

S-BUDGET Brašno

S-BUDGET Maslinovo ulje

S-BUDGET Suncokretovo ulje

Priprema:

TANN mariniranu junetinu stavite u manji lonac i pecite u pećnici na 200 C između 15 i 20 minuta. Dok se junetina peče, u manju posudu ulijte DESPAR pasiranu rajčicu u koju dodajte na sitno nasjeckani češnjak, sušeni origano, kumin i sol. Za pikantniju aromu, dodajte i malo chilli papričice po ukusu. Sve zajedno kratko prokuhajte dok se umak malo ne reducira, uz povremeno miješanje.





Kada je junetina pečena, natrgajte je na još manje komadiće i zatim pomiješajte sa S-BUDGET kukuruzom i grahom. Kore za štrudlu razrežite na manje kvadrate i pripremljeni nadjev rasporedite na razrezane kvadrate tijesta. U zdjelici pomiješajte malo bijelog brašna i vode i tom smjesom, koja će poslužiti kao ljepilo, namažite rubove lisnatog tijesta.

Štrudlice poslažite na papir za pečenje, prelijte ostatkom umaka i potom pospite naribanim S-BUDGET mozzarellom i cheddarom. Zapecite u pećnici na 200 C oko 20 minuta odnosno dok se sir ne rastopi. Kada je pečeno, pospite nasjeckanim mladim lukom i sitno sjeckanim SPAR Natur*pur korijandrom koji će jelu dati aromu svježine. Poslužite toplo.

Dobar tek!

