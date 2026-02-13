Špiček je u goste pozvao glumicu Anu Mariju Veselčić, a zajedno su kuhali sezonski specijalitet

U drugoj epizodi gastro serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR naš popularni chef Tomislav Špiček pozvao je posebnu gošću s kojom je pripremio pomalo drugačiju, ali zdravu i ukusnu večeru. U kuhinji mu se pridružila Ana Marija Veselčić , zvijezda RTL-ove serije Divlje pčele".

Rođena Vinkovčanka i stalna članica ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta Split, Ana Marija u kuhinji njeguje isti pristup kao i na sceni: predanost, emociju i seenzibilitet kojim je osvojila srca publike.

U ovoj epizodi otkriva kako voli jesti zdravo, uživa u domaćim, tradicionalnim jelima, ali se ne boji ni eksperimentirati sa začinima i neočekivanim kombinacijama, čak i uz namirnice poput svinjskog vrata ili heljde.

Naš chef Špiček i Ana Marija zajedno su pripremali specijalitet koji jednako dobro može proći u svim krajevima Hrvatske, a riječ je o pečenom svinjskom vratu s heljdom, pirjanim crvenim kupusom i jabukama.